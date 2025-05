Es regnet in Strömen – und Hamburg öffnet die ersten Freibäder

Endlich wieder draußen schwimmen: Am Samstag läutet Bäderland Hamburg die Freiluftsaison ein und öffnet die ersten Sommerfreibäder. Dass das Wetter mitspielt, ist aber alles andere als ausgemacht.

Die ersten beiden Sommerfreibäder in Hamburg öffnen am Samstag: Den Auftakt in die Freibadsaison machen in diesem Jahr das Kaifubad und der Stadtparksee. „Beide Bäder liegen zentral und sind daher sehr gut erreichbar“, sagte Bäderland-Sprecher Michael Dietel.

Der Freibad-Standort Kaifubad wird den Angaben zufolge von allen Bevölkerungsgruppen gerne genutzt. „Durch das dazugehörige Hallenbad bietet sich den Gästen zudem die Gelegenheit, sich zwischendurch auch mal aufzuwärmen“, sagte Dietel. Der Stadtpark bediene als Naturbad und mit der sehr großen Wasserfläche eine andere Zielgruppe.

Neben den beiden Sommerfreibädern sind nach wie vor die Ganzjahresfreibäder vom Billebad, Familienbad Rahlstedt, Festland, Holthusenbad und Parkbad geöffnet. Damit sei von Samstag an die Hälfte der Freiluftangebote in Betrieb. „Die noch verbleibenden Sommerfreibäder öffnen wir, sobald sich das Wetter eingespielt hat. Wir möchten vermeiden, wieder schließen zu müssen, falls es doch noch nicht ganz mitmacht“, sagte Dietel.

Wetter in Hamburg: Freibadbesuch mit Regenschirm?

Und das ist alles andere als ausgeschlossen: Zwar geht man bei Bäderland davon aus, dass ab dem Wochenende konstant warme Tages- und fast durchgängig zweistellige Tagestemperaturen herrschen. Doch beim Deutschen Wetterdienst (DWD) ist man da etwas vorsichtiger: Nach dem verregneten Mittwoch muss man erstmal den Himmelfahrtstag überstehen. Der bringt zwar einen freundlichen Tagesbeginn, von Westen her zieht aber im Tagesverlauf auch noch Regen rein. Die Temperaturen steigen in Hamburg auf bis zu 18 Grad. Wer seine Vatertagstour erst am Nachmittag beginnt, sollte also lieber eine Regenjacke einpacken.

Der Brückentag Freitag zeigt sich ebenfalls als meteorologisches Mischwesen: Zwar kann es bis zu 21 Grad warm werden, aber der Himmel bleibt wolkenverhangen und es kann immer mal wieder etwas regnen.

Das könnte Sie auch interessieren: Schimmel-Streit: Bäderland-Sprecher kontert Topmodel

Am Samstag zeigt sich zumindest die Temperatur definitiv freibadkompatibel: Bis zu 24 Grad erwartet der DWD, dazu ein „Wechsel von etwas Sonne und Wolken, selten ein schwacher Schauer“. Und danach? Mittelfristig gibt’s Temperaturen, die mit etwas Glück die 20-Grad-Marke durchschlagen. Der für die Vegetation wichtige, aber beim Freibadbesuch eher störende Regen könnte aber auch in der kommenden Woche eine Rolle spielen. (mit dpa)