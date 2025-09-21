Deutschland ächzt unter dem Arbeitskräftemangel. In so gut wie allen Branchen gibt es unbesetzte Stellen und das war eine Chance für viele Geflüchtete. Bei denen, die vor etwa zehn Jahren kamen, liegt laut aktueller Arbeitsmarktzahlen die Beschäftigungsquote bei 64 Prozent. Und damit fast gleichauf mit dem Niveau der Gesamtbevölkerung, die bei 70 Prozent liegt. Hamburg steht besonders gut da.







