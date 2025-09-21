mopo plus logo
Eine junge Frau aus Jamaika macht eine Ausbildung zur Fachverkäuferin in einer Bäckerei (Symbolbild). Foto: dpa | Patrick Pleul

paidEs kamen nicht nur Ärzte – so viele Geflüchtete haben in Hamburg Arbeit gefunden

Deutschland ächzt unter dem Arbeitskräftemangel. In so gut wie allen Branchen gibt es unbesetzte Stellen und das war eine Chance für viele Geflüchtete. Bei denen, die vor etwa zehn Jahren kamen, liegt laut aktueller Arbeitsmarktzahlen die Beschäftigungsquote bei 64 Prozent. Und damit fast gleichauf mit dem Niveau der Gesamtbevölkerung, die bei 70 Prozent liegt. Hamburg steht besonders gut da.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

