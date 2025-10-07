Erst vor wenigen Monaten hatte der Schreibwarenhändler im Westfield eine neue Filiale eröffnet – die vierte in Hamburg. Jetzt hängen in den Ladenfenstern der Filiale im Alstertaler Einkaufszentrum (AEZ) große Zettel mit der Aufschrift „Wir schließen!“. Seit mehr als 20 Jahren ist das Familienunternehmen in Hamburg vertreten. Die MOPO sprach mit dem Inhaber über die Gründe für das plötzliche Aus.

