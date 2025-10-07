mopo plus logo
Noch werden hier Schreibwaren aller Art verkauft - doch schon Ende des Monats ist Schluss im AEZ.

Noch werden hier Schreibwaren aller Art verkauft – doch schon Ende des Monats ist Schluss im AEZ.

paid„Es ist bitter“: Traditionsladen mit mehreren Hamburger Filialen insolvent

Erst vor wenigen Monaten hatte der Schreibwarenhändler im Westfield eine neue Filiale eröffnet – die vierte in Hamburg. Jetzt hängen in den Ladenfenstern der Filiale im Alstertaler Einkaufszentrum (AEZ) große Zettel mit der Aufschrift „Wir schließen!“. Seit mehr als 20 Jahren ist das Familienunternehmen in Hamburg vertreten. Die MOPO sprach mit dem Inhaber über die Gründe für das plötzliche Aus.

