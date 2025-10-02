mopo plus logo
Hier ist die „Neue Gartenstadt Öjendorf“ geplant – außer großen Ideen kann man aber nicht viel vorweisen. Foto: Screenshot Google Earth

  • Billstedt

paidEs geht um Tausende Wohnungen: Riesiges Bauprojekt in Hamburg vor dem Aus

Es herrscht Wohnungsnot in Hamburg – und ausgerechnet jetzt droht eines der größten Bauprojekte der Stadt zu platzen: Die „Neue Gartenstadt Öjendorf“ bei Billstedt sollte Platz für 5000 Menschen bieten. Mehr als 2000 Wohnungen sollten entstehen. Doch elf Jahre nach Vorstellung der Pläne gibt es hier immer noch keine Baustelle. Ob das Quartier jemals kommt? Eine aktuelle Stellungnahme des Senats verheißt nichts Gutes. Dabei sind schon Hunderttausende Euro in die Planung geflossen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

