Es geht um Fake-Pornos: Collien Fernandes zeigt Ex-Mann Christian Ulmen an

Die Hamburger Schauspielerin Collien Fernandes (44) hat schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann, den Schauspieler Christian Ulmen (50), erhoben. Seit Jahren existieren im Internet gefälschte Pornos und Accounts, die eine Frau zeigen, die Fernandes ähnlich sieht. Immer wieder versuchte sie vergeblich herauszufinden, wer dahintersteckt. Jetzt berichtet der „Spiegel“, dass sie ihren Ex-Mann angezeigt haben soll.

Am ersten Weihnachtsfeiertag 2024 sollen sich Christian Ulmen und Collien Fernandes gemeinsam im Hotel Grand Elysée in Hamburg aufgehalten haben, schreibt der „Spiegel”. Im Verlauf eines Gesprächs auf dem Hotelzimmer, sei es um Fake-Accounts etwa bei LinkedIn und gefälschte Pornos gegangen. Sie sollten offenbar den Eindruck erwecken, dass Fernandes darin zu sehen ist oder die Accounts selbst betreibt.

Deepfakes: Collien Fernandes erhebt schwere Vorwürfe

In dem Hotelzimmer in Hamburg soll Christian Ulmen an besagtem Tag zugegeben haben, dass er dahintersteckt. So habe es Fernandes dem „Spiegel” geschildert. Im Namen von Fernandes soll er Kontakt zu hunderten von Männern aufgenommen und ihnen erotische Bilder und Videos geschickt haben. Mit ungefähr 30 Männern habe Ulmen unter der Identität seiner damaligen Frau auch Onlineaffären und Telefonsex gehabt.

Schauspielerin Collien Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann (Archivbild). picture alliance / HMB Media | Uwe Koch Schauspielerin Collien Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann (Archivbild).

Weiterhin wirft sie Ulmen in dem Artikel vor, dass er in der Ehe psychische und emotionale Gewalt wie Drohungen und Wutausbrüche angewendet habe. Zudem habe er sie auch tätlich angegriffen. In Spanien – während ihrer Ehe lebten sie zuletzt gemeinsam auf Mallorca – soll laut „Spiegel”-Informationen nun eine Anzeige gegen Ulmen vorliegen. Wie das Verfahren ausgeht, sei derzeit offen. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Die MOPO hat die Anwälte von Christian Ulmen um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen gebeten. Die lehnten eine öffentliche Äußerung zu den Vorgängen ab.

Fernandes und Ulmen: Lieblinge der deutschen Medien

Collien Fernandes und Christian Ulmen waren lange eines der bekanntesten Paare der deutschen Medienbranche. 2011 heirateten sie, zwei Jahre später bekamen sie eine gemeinsame Tochter. Im Jahr 2025 gaben sie ihre Trennung bekannt.

Fernandes begann ihre Karriere als Moderatorin bei den Musiksendern MTV und VIVA, später trat sie auch als Schauspielerin in Erscheinung. Seit einigen Jahren ist sie als Schiffsärztin in der ZDF-Produktion „Das Traumschiff“ zu sehen. Seit Langem beschäftigt sie das Thema „Deepfakes”. Darunter versteht man täuschend echte digitale Nachahmungen von echten Personen. 2024 versuchte sie in der ZDF-Doku mit dem Titel „Deepfake-Pornos“ herauszufinden, wer hinter den gefälschten Pornos steckt, die sie zeigen sollen.

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Ulmen war in den 1990er-Jahren ebenfalls Moderator bei MTV, spielte später in Kinofilmen wie „Herr Lehmann” (2003) die Hauptrolle und war Kommissar im Weimarer „Tatort”. 2017 entwickelte er die Serie „jerks”, in der er sich selbst spielte. Dafür gab’s 2019 den deutschen Fernsehpreis. (mp)