Die Kinder spielen, die Eltern trinken einen Kaffee oder arbeiten nebenher am Laptop. Im neuen Café „Lilleby“ in Hamburg kann das wirklich Realität für gestresste Eltern werden: Die gelernte Erzieherin Anneke Nuijen hat nicht nur besondere Spielzeuge im Angebot – sondern ist auch selbst für die kleinen Gäste da. Die MOPO hat mir ihr über das außergewöhnliche Konzept gesprochen: wann es losgeht, was Kinder und Eltern hier erwartet.





