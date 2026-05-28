Dieses Café ist eine Wohltat für Eltern – und für ihre Kinder!
Die Kinder spielen, die Eltern trinken einen Kaffee oder arbeiten nebenher am Laptop. Im neuen Café „Lilleby“ in Hamburg kann das wirklich Realität für gestresste Eltern werden: Die gelernte Erzieherin Anneke Nuijen hat nicht nur besondere Spielzeuge im Angebot – sondern ist auch selbst für die kleinen Gäste da. Die MOPO hat mir ihr über das außergewöhnliche Konzept gesprochen: wann es losgeht, was Kinder und Eltern hier erwartet.
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