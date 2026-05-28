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Anneke Nuijen (36) eröffnet ein Café für Kinder und Eltern.

Anneke Nuijen (36) eröffnet ein Café für Kinder und Eltern. Foto: Lilleby

  • Ottensen

paidDieses Café ist eine Wohltat für Eltern – und für ihre Kinder!

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Die Kinder spielen, die Eltern trinken einen Kaffee oder arbeiten nebenher am Laptop. Im neuen Café „Lilleby“ in Hamburg kann das wirklich Realität für gestresste Eltern werden: Die gelernte Erzieherin Anneke Nuijen hat nicht nur besondere Spielzeuge im Angebot – sondern ist auch selbst für die kleinen Gäste da. Die MOPO hat mir ihr über das außergewöhnliche Konzept gesprochen: wann es losgeht, was Kinder und Eltern hier erwartet.


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