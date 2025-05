Spa-Bereich, Bibliothek, Jogging-Pfad: Dieses Luxus-Schiff legt bald am Westfield an

Hamburg erwartet einen luxuriösen Übernachtungsgast: Die „Star Pride“. Ein fast 160 Meter langes Luxusschiff der US-amerikanischen Reederei Windstar Cruises legt am Donnerstag (29. Mai) in Hamburg an. Und zwar direkt am neuen Westfield-Center.

Von Donnerstag, den 29. Mai um 8 Uhr bis Freitag, den 30. Mai um 6 Uhr legt der Kreuzer „Star Pride“ am Cruise Center HafenCity an. Direkt vor dem Westfield Einkaufscenter übernachtet das 1988 gebaute und später umfangreich modernisierte Schiff. Zuerst berichtete das „Abendblatt“.

Die „Star Pride“ hat – auf ihren acht Decks – Platz für 312 Gäste, die sich auf 156 Kabinen mit Meerblick verteilen können. Es gibt einen Spa-Bereich mit Fitnessraum, Whirlpools und sogar einen Joggingpfad. Auch eine Bibliothek, drei Bars und einen Friseursalon hat das Schiff in petto. Die Kosten für eine Fahrt auf dem Luxus-Dampfer liegen (je nach Urlaubslänge und Kabinenwahl) zwischen knapp 1800 Euro und 26.200 Euro.

Das macht das Cruise Center HafenCity für Schiffe attraktiv

Das Cruise Center HafenCity gilt als neuer Magnet für kleinere und größere Kreuzfahrtschiffe. Die unmittelbare Nähe zur Speicherstadt und zur Elbpromenade sowie zentrale Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr bringen Besucher schnell durch Hamburg.

Die „Star Pride“ ist nicht der einzige derartige Besuch, den Hamburg in den nächsten Monaten bis zur offiziellen Öffnung des Terminals am Westfield im September erwartet. Auch die „Europa“ von Hapag-Lloyd oder „Mein Schiff 1“ von Tui werden noch erwartet. (mp)