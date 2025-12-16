Erstes Restaurant in Hamburg verbannt Handys

Hier ein Anruf, da eine Nachricht – im Restaurant lassen sich viele Gäste von ihrem Handy ablenken. Die Gastro-Kette „Cafe Del Sol“ steuert jetzt dagegen: Im Januar veranstaltet sie eine „Digital Detox Aktion“. Die Handys wandern vor dem Essen in eine Box. Auch die Filiale in Hamburg beteiligt sich daran.

Die Aktion richtet sich explizit an Familien: „Wir wollen einen Raum schaffen, in dem Familien sich einander wieder ganz ohne Ablenkung begegnen und dabei das Essen und das Miteinander genießen“, heißt es vom „Cafe Del Sol“. In allen 32 Restaurants bundesweit findet vom 6. bis 31. Januar die Aktion statt: „Familien können dann jeden Tag ab 16 Uhr ihre Smartphones am Tisch symbolisch in den Urlaub schicken.“ Dafür stehe eine Box bereit, in die alle Handys während des Restaurantbesuchs wandern.

„Cafe Del Sol“: Handy kommen hier vor dem Essen in eine Box

Als Anreiz geht dann die erste Getränkerunde aufs Haus und die Gäste haben die Chance, einen Gutschein für einen Familienurlaub zu gewinnen. „Wir wollen keinen Zeigefinger heben, sondern einen Raum für Begegnung schaffen“, sagt Martin Ernst, Geschäftsführer der Kette. „Offline entsteht nun einmal Nähe, die kein Smartphone ersetzen kann.“

In Hamburg gibt es ein „Cafe Del Sol“ in der Jenfelder Allee 80a (Jenfeld). Hier gibt es Frühstück und Brunch, aber auch Burger, Currywurst, Ribs, Schnitzel und Pinsas. (sir)