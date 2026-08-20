Elisabeth Kiausch (†93) war die erste Frau an der Spitze der Hamburgischen Bürgerschaft. (Archivbild) dpa/ CLAUS ECKERT

Die SPD-Politikerin Elisabeth Kiausch ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Klausch war mehrfach Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft und damit auch die erste Frau an der Spitze eines bundesdeutschen Landesparlaments. Später war sie auch Hamburger Finanzsenatorin.

Kiausch war von 1970 bis 2004 Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft. Von Juni bis September 1987 sowie von 1991 bis 1993 amtierte sie als Bürgerschaftspräsidentin und war dabei die erste Frau an der Spitze eines bundesdeutschen Landesparlaments. In den Jahren 1987/1988 war sie Senatorin für Finanzen.

„Mit Elisabeth Kiausch verliert Hamburg einen großartigen Menschen, eine leidenschaftliche Politikerin und ein großes Vorbild“, sagte Hamburgs amtierende Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD). Sie habe Geschichte geschrieben und viele Frauen dazu ermutigt, in die Politik zu gehen. „Ich werde Elisabeth Kiausch als leidenschaftliche Demokratin und inspirierende Persönlichkeit in dankbarer Erinnerung behalten.“

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Hamburg: Trauer um Elisabeth Kiausch

„Mit Elisabeth Kiausch verlieren wir eine bedeutende Hamburgerin und Sozialdemokratin, die unsere Stadt über viele Jahre mitgestaltet hat“, sagten die SPD-Landeschefs Melanie Leonhard und Nils Weiland. „Die SPD Hamburg wird ihr ein ehrendes Andenken bewahren.“

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Mit 18 Jahren trat Elisabeth Kiausch in die SPD ein. Sie absolvierte eine Ausbildung als Schriftsetzerin und arbeitete als Werbegrafikerin und Einzelhandelskauffrau. Von 1966 bis 1970 war sie Abgeordnete der Bezirksversammlung Hamburg-Eimsbüttel, bevor sie 1970 erstmals in die Hamburgische Bürgerschaft einzog.

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Im Juni 1987 übernahm sie zunächst für einige Monate das Amt der Bürgerschaftspräsidentin, wurde aber kurz darauf Finanzsenatorin unter dem Ersten Bürgermeister Klaus von Dohnanyi bis Juni 1988. Anschließend war sie als Leiterin des Senatsamtes für den Verwaltungsdienst, des Senatsamtes für Bezirksangelegenheiten und des Staatsarchivs tätig.

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Erste Frau an der Spitze der Bürgerschaft

Von 1991 bis 1993 war sie erneut Bürgerschaftspräsidentin. Von 1996 bis 1997 hatte sie den Vorsitz der SPD-Fraktion inne. Elisabeth Kiausch blieb bis 2004 Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft.



Während ihrer Zeit als Bürgerschaftspräsidentin setzte sich Elisabeth Kiausch unter anderem für die Städtepartnerschaft zwischen Hamburg und St. Petersburg ein. Sie initiierte das erfolgreiche Planspiel „Jugend im Parlament“, das bis heute Hamburger Schüler:innen Landespolitik und parlamentarische Demokratie näher bringt.

Elisabeth Kiausch war eine Wegbereiterin für Frauen in der Hamburger Politik. Sie war nicht nur die erste Bürgerschaftspräsidentin, auch die Leitung der Finanzbehörde übernahm mit ihr erstmals eine Frau.

Von Montag, 24. August, 13 Uhr, bis Sonntag, 30. August, 18 Uhr, liegt im Rathaus ein Kondolenzbuch aus. Am Montag wird am Rathaus zudem Trauerbeflaggung gehisst. (mp)