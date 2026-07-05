Hamburg

Erste Einblicke! So edel wird das neue Alster-Hotel im Ex-US-Konsulat

Thomas Hirschbiegel Chefreporter
Großes helles Regierungsgebäude mit Flagge, Teich im Vordergrund und Bäumen am Ufer.
Vermutlich 2030 soll das US-Konsulat als Boutique-Hotel „The Jefferson“ neu erstrahlen.

Aus dem ehemaligen US-Konsulat wird das „The Jefferson“ – ein erster Einblick ins Innere des neuen Luxus-Hotels.

Vor zehn Jahren baute Martin Murphy für Multi-Milliardär Klaus-Michael Kühne das Luxushotel „The Fontenay“ an der Außenalster. Nun arbeitet der 59-jährige Hamburger Star-Architekt nur einen Steinwurf entfernt an einer noch komplexeren Aufgabe: Er soll aus dem ehemaligen US-Konsulat das Boutique-Hotel „The Jefferson“ (81 Zimmer) machen und zeigt nun erste Entwürfe.

Für den Architekten sei es ein „Privileg“, das denkmalgeschützte Bauwerk restaurieren zu dürfen. Ab 1950 hatten die Amerikaner aus zwei herrschaftlichen Villen an der Straße Alsterufer das „Weiße Haus an der Alster“ gemacht und viele wertvolle Bauelemente im Inneren beschädigt oder gar zerstört.

Visualisierungen ermöglichen erste Einblicke ins Innere des neuen Hamburg Hotels

Entkernter Innenraum im ehemaligen US-Konsulat mit offener Deckenkonstruktion für das Hotel „The Jefferson“.
Die freigelegte dunkle Stuckdecke in dem Raum, der einmal die Bar werden soll
Elegante Bar mit goldfarbenen Hockern, beleuchteten Flaschenregalen und dunkler Holzvertäfelung.
Die dunkle Stuckdecke wird sicher ein Highlight der Bar werden.
Heller Wohnraum mit runden Sesseln, Pflanzen und Schmetterlingsdecke.
Die Lobby des Hotels wirkt wie das Wohnzimmer eines luxuriösen Privathauses.
Max Schlereth und Martin Murphy auf der Treppe im ehemaligen US-Konsulat bei der Hotelplanung.
Bauherr Max Schlereth (54) (l.) und Architekt Martin Murphy (59)

Nun werden unter anderem Stuckdecken behutsam freigelegt und restauriert, an Wänden kommen überpinselte Malereien zum Vorschein. Laut Martin Murphy arbeitet sein Team dabei fast „archäologisch“ und erlebte jeden Tag eine Überraschung. Murphy: „Jeder Raum ist ein eigenes Projekt.”

Zwei helle Wohnhäuser neben einem gepflegten Garten unter blauem Himmel.
So soll das „The Jefferson“ in Hamburg einmal aussehen:
Heller Loungebereich mit beigen Sofas, runden Hockern, Säulen und vielen Kronleuchtern unter einer dekorativen Decke.
So soll das „The Jefferson“ in Hamburg einmal aussehen:
Beleuchtetes Flaschenregal in einer eleganten Bar mit hohen Hockern und aufwendiger Deckenverzierung.
So soll das „The Jefferson“ in Hamburg einmal aussehen:

Einfacher ist die Schaffung eines vierstöckigen Neubaus hinter dem Altbau, der von der Alsterseite nicht zu sehen sein wird. An dieser Stelle wird vermutlich 2027 ein Zweckbau des Konsulats abgerissen, und es entsteht das „Gartenhaus“ mit 48 Zimmern.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mit Visualisierungen ermöglichte der Münchner Bauherr Max Schlereth („Living Hotels“) nun erstmals Einblicke ins Innere des geplanten Hotels. Zu sehen ist eine elegante Lobby, die eher den Eindruck erweckt, man befinde sich in einem luxuriösen Privathaus als in einem Hotel. Daneben ist der Entwurf einer Bar zu sehen, die unter der restaurierten dunklen Stuckdecke ziemlich cool wirkt. Vermutlich 2030 soll das Hotel seine Tore öffnen.

Vor zehn Jahren baute Martin Murphy für Multi-Milliardär Klaus-Michael Kühne das Luxushotel „The Fontenay“ an der Außenalster. Nun arbeitet der 59-jährige Hamburger Star-Architekt nur einen Steinwurf entfernt an einer noch komplexeren Aufgabe: Er soll aus dem ehemaligen US-Konsulat das Boutique-Hotel „The Jefferson“ (81 Zimmer) machen und zeigt nun erste Entwürfe.

Hamburg
Kommentare öffnen
Anzeige
Anzeige