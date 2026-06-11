Wirt Theodorus Kothroulas und Mutter Stavroula freuen sich, ihr Restaurant endlich wieder eröffnen zu können. RÜGA

Wasserschaden sorgte für die Schließung des Restaurants Akropolis in Lohbrügge – Hausverwaltung blockierte die Renovierung über lange Zeit

Viele Jahre war das griechische Restaurant Akropolis in Lohbrügge gut besucht. Mit einem Wasserschaden im Jahr 2023 begannen Probleme, die den Betreiber beinahe die Existenz gekostet hätten. Die Sanierung zog sich über fast drei Jahre hin. Nun kann Wirt Theodorus Kothroulas endlich wieder eröffnen.

Im April 2017 übernahm Theodorus Kothroulas das Restaurant Akropolis an der Straße Heidhorst. Es liegt in einer kleinen Einkaufspassage über einem Supermarkt. Im Juni 2023 kam es zu einem gravierenden Wasserschaden, dessen Auswirkungen den Wirt vor eine echte Herausforderung stellten. Neben finanziellen Einbußen musste er auch sein Personal entlassen.

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Monatelanger Stillstand – erst nach Klage geht Sanierung weiter

Handwerker rückten an, demontierten Küche und Leitungen und räumten die Einrichtung aus. Dann herrschte plötzlich Stillstand. Die Hausverwaltung begründete dies damals auf MOPO-Nachfrage mit aufwendigen Sanierungsarbeiten an der Haustechnik. „Ein Fertigstellungstermin sei nicht absehbar“, teilte ein Sprecher der Haan Gruppe mit, die das Gebäude verwaltet. Der Supermarkt im Erdgeschoss lief jedoch weiter.

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Kothroulas 2023 in der demontierten Küche. RÜGA

Nach Monaten des Stillstands schaltete Kothroulas einen Anwalt ein. Doch seine Schreiben blieben ebenso unbeantwortet wie die MOPO-Anfrage. Kurz nach Einreichung der Klage kam wieder Bewegung in die Sache. Die Sanierungsarbeiten wurden fortgesetzt.

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Es dauerte schließlich drei Jahre, bis die Arbeiten abgeschlossen werden konnten. Zuletzt verzögerten sie sich um mehrere Monate, weil eine neue Abluftanlage installiert werden musste. Diese ist seit Anfang Juni eingebaut. „Nun kann es endlich wieder losgehen“, sagt der Wirt der MOPO.

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Nach drei Jahren: Restaurant kann endlich wieder eröffnen

Am Donnerstag kommender Woche (18. Juni) wird das Restaurant wiedereröffnet. Für das darauffolgende Wochenende ist ein Fest mit Live-Musik geplant. Neues Personal hat Kothroulas nach wochenlanger Suche ebenfalls gefunden. „Wir können die Eröffnung kaum erwarten.“



