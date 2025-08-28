Erst sportlich, dann entspannt: Der erste Tag des MOPO-Team-Staffellaufs 2025

Mit einem gelungenen Auftakt ist der 17. MOPO-Team-Staffellauf im Hamburger Stadtpark gestartet. Am Mittwochabend gingen rund 1000 Staffelteams auf die Fünf-Kilometer-Strecke – und zeigten, was Teamgeist, Bewegung und gute Laune bewirken können.

Schon vor dem Start war die Stimmung ausgelassen: Ein gemeinsames Aufwärmprogramm brachte die Teilnehmenden auf Betriebstemperatur, ehe um Punkt 17 Uhr die Startglocke den ersten Lauf freigab. Auf der Strecke wurde der Staffelstab jeweils nach fünf Kilometern weitergereicht – insgesamt absolvierten rund 5000 Läufer:innen die Runde durch den Park.

Jubel an der Strecke – Emotionen im Ziel

In der Wechselzone sorgte ein DJ für musikalische Unterstützung, während Fans ihre Teams lautstark anfeuerten. Beim Zieleinlauf wurde es emotional: Viele Gruppen feierten ihren Lauf gemeinsam, fielen sich in die Arme und freuten sich über die geschaffte Distanz. Für erste Stärkung sorgte eine Zielverpflegung mit Obst und Getränken.

Kaya (l., 22) und Annika (35) verteilen die Picknick-Körbe. Florian Quandt Kaya (l., 22) und Annika (35) verteilen die Picknick-Körbe.

Nach dem Lauf stand der gemütliche Teil an: Picknickkörbe mit Snacks aus dem dm-Sortiment wurden verteilt, dazu gab’s ein kühles Sixpack Erdinger. Ob beim Grillen an den Teamständen oder beim entspannten Ausklang auf der Wiese – der Stadtpark wurde zum großen Sommerfest.

Das sind die schnellsten Staffeln vom Mittwoch

Auch sportlich war der Tag ein voller Erfolg. In einer feierlichen Siegerehrung wurden die schnellsten Teams des Tages ausgezeichnet – getrennt nach Frauen-, Männer- und Mixed-Teams:

Frauen-Teams:

Goldener Staffelstab: Laufwerk Hamburg GmbH – 1:49:46

Silberner Staffelstab: Eppendorf SE – 2:02:47

Bronzener Staffelstab: Hapag-Lloyd AG – 2:08:59

Männer-Teams:

Goldener Staffelstab: Laufwerk Hamburg GmbH – 1:34:14

Silberner Staffelstab: Lufthansa Technik AG – 1:36:15

Bronzener Staffelstab: Hamburger Energienetze GmbH – 1:40:04

Mixed-Teams:

Goldener Staffelstab: Deutsche Bank AG – 1:43:43

Silberner Staffelstab: Tchibo GmbH – 1:51:13

Bronzener Staffelstab: Ingenieurbüro Grassl GmbH – 1:51:57

Die „Non Food Runners“ von Tchibo: Alina (von vorne, 28), Anna (26), Clara (28), Yane (26) und Jasmin (33). Florian Quandt Die „Non Food Runners“ von Tchibo: Alina (von vorne, 28), Anna (26), Clara (28), Yane (26) und Jasmin (33).

Die Gewinner:innen freuten sich über Preise von Partnern und Sponsoren sowie goldene, silberne und bronzene Staffelstäbe als Erinnerung an einen besonderen Abend. Alle Ergebnisse und die Bildergalerie vom ersten Tag gibt’s online.

Ausblick auf Tag zwei

Und es geht weiter: Am Donnerstag werden noch einmal rund 1000 weitere Staffeln mit 5000 Läufer:innen an den Start gehen. Auch dann wird der Hamburger Stadtpark wieder zur Bühne für sportliche Leistungen, emotionale Zieleinläufe und ein fröhliches Beisammensein.