Erst richtig warm, dann Gewitter: So wird das Sommer-Wochenende in Hamburg

Viel Sonne, bis zu 26 Grad – doch zum Ende des Wochenendes wird das Wetter ungemütlich: Hamburg bekommt einen Vorgeschmack auf den Sommer.

Hamburg startet am Freitag mit einem echten Frühsommer-Feeling ins lange Wochenende: Bei strahlendem Sonnenschein werden bis zu 25 Grad erreicht. Perfekte Bedingungen für Ausflüge, Spaziergänge oder den ersten längeren Aufenthalt im Freien.

Wetter in Hamburg: bis zu 26 Grad am Samstag

Auch der Samstag beginnt freundlich und sonnig – bei Temperaturen von bis zu 26 Grad wird es sogar noch etwas wärmer. Im Laufe des Tages ziehen allerdings Wolken auf, und am Abend sind erste Schauer oder einzelne Gewitter möglich.

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Am Sonntag zeigt sich das Wetter in Hamburg dann wechselhafter. Nach einem eher trüben Start mit teils dichten Wolken gibt es zwar zwischendurch Auflockerungen, doch am Nachmittag muss immer wieder mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen bleiben mit bis zu 25 Grad dennoch auf frühsommerlichem Niveau. (rei)