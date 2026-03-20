Erst Nebel, dann Sonne satt in Hamburg: „Sonntag wird der schönste Tag“

Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein startet mit Nebel und Wolken ins Wochenende. Warum der Sonntag laut dem Deutschen Wetterdienst deutlich freundlicher wird.

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich am Samstag auf Nebel einstellen, bevor am Sonntag wieder die Sonne zum Vorschein kommt. Beim Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein sorgt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zwar ein Hochdruckgebiet für stabile Verhältnisse. Ein feuchtes Luftgebiet verhindert aber zunächst durchgängig freundliches Wetter.

Wetter in Hamburg: Am Sonntag kommt die Sonne raus

Bereits am Freitagmorgen hat sich Nebel breitgemacht, wie der DWD mitteilt. Dieser sollte sich im Laufe des Tages auflösen, dann bleibe es allerdings wechselnd bewölkt. Nur vereinzelt könne die Sonne zu sehen sein. Die Temperaturen sollen dabei allerdings mild bleiben, mit Höchstwerten an die 15 Grad. Nachts werde es dann aber wieder frisch – und örtlich frostig.

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In der Nacht zu Samstag soll es nicht nur bewölkt werden, Nebelfelder sollen sich erneut über Schleswig-Holstein ausbreiten, wie ein Meteorologe des DWD mitteilte. Diese trüben auch tagsüber die Sicht. Es bleibe etwas kälter als am Vortag bei Höchsttemperaturen an die 12 Grad. Im Binnenland gibt es laut dem Meteorologen eine höhere Chance auf vereinzelte Sonnenstrahlen.

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„Der Sonntag wird der schönste Tag des Wochenendes“, stellt der Meteorologe in Aussicht. Zwar kommt es in der Nacht erneut zu Nebel und Wolken, diese lösen sich im Tagesverlauf aber auf. Beim Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein soll dann verbreitet die Sonne herauskommen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad. (dpa/mp)