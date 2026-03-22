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Vor 28 Jahren wurde der heutige Kiez-Gastronom Thomas Stutzki (59) das Gesicht des „Dollhouses“ an der Großen Freiheit – dabei war er eigentlich Börsenmakler.

Vor 28 Jahren wurde der heutige Kiez-Gastronom Thomas Stutzki (59) das Gesicht des „Dollhouses“ an der Großen Freiheit – dabei war er eigentlich Börsenmakler. Foto: Marius Röer

  • St. Pauli

paidErst Millionengeschäfte an der Börse, dann „Dollhouse“ auf dem Kiez

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Wenn Thomas Stutzki (59) von früher erzählt, klingt es wie zwei Leben. Das eine spielt zwischen Börsentelefonen, Millionenbeträgen und schlaflosen Nächten im Anzug. Das andere zwischen Prominenten, Skandalen und durchfeierten Nächten im Tabledance-Club. Vor 28 Jahren wurde der heutige Kiez-Gastronom das Gesicht des „Dollhouse“ an der Großen Freiheit – dabei war er eigentlich Börsenmakler.



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