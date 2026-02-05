mopo plus logo
In dem Haus an der Glashüttenstraße auf St. Pauli hat es gebrannt.

In dem Haus an der Glashüttenstraße auf St. Pauli hat es gebrannt. Seit Jahren steht es leer.

  • St. Pauli

Erst Leerstand, jetzt Brandstiftung: Erbitterter Streit um Haus in Szeneviertel

In der Nacht zum 23. Januar rasen die Einsatzkräfte der Feuerwehr ins Karolinenviertel: In dem seit Jahren leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Glashüttenstraße ist ein Feuer ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung müssen die Anwohner der angrenzenden Gebäude ihre Wohnungen zeitweise verlassen. Jetzt kommt raus: Um das denkmalgeschützte unbewohnte Haus schwelt seit Jahren hinter den Kulissen ein erbitterter Kampf.


