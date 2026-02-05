In der Nacht zum 23. Januar rasen die Einsatzkräfte der Feuerwehr ins Karolinenviertel: In dem seit Jahren leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Glashüttenstraße ist ein Feuer ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung müssen die Anwohner der angrenzenden Gebäude ihre Wohnungen zeitweise verlassen. Jetzt kommt raus: Um das denkmalgeschützte unbewohnte Haus schwelt seit Jahren hinter den Kulissen ein erbitterter Kampf.





