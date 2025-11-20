mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Mann sieht sich einen Porno an

Porno in Deutschland: Die Vorlieben sind verschieden, die bevorzugte Zeit einheitlich. Foto: dpa/picture-alliance/Marcus Brandt

Erst Krimi, dann Porno: Was der Erotik-Report 2025 über Hamburg verrät

kommentar icon
arrow down

Sonntagabend, kurz vor zehn. Während der „Tatort“ gerade vorbei ist, steigt in Hamburg – und nicht nur dort – schon wieder der Puls: Der Porno-Konsum erreicht seinen wöchentlichen Höhepunkt. Das zeigt der neue Jahresreport des Portals erotik.com, der Millionen anonymer Suchanfragen und Seitenaufrufe ausgewertet hat – und ein überraschend klares Bild der Stadt zeichnet.

Hamburg und seine Nummer 1: Cuckold

Die vielleicht überraschendste Erkenntnis: In keiner anderen Großstadt steht die Kategorie „Cuckold“ so weit oben wie in Hamburg. Ein Thema, bei dem Partnerrollen und Drittpersonen eine besondere Dynamik bekommen. Keine Nische, kein Randphänomen – sondern Platz 1.

Auf den weiteren Rängen liegen „Deutsch“ (Missionarsstellung), „Anal“, „Swinger“ und „Milf“. Ein Mix aus Klassikern und modernen Fantasien, der zeigt: Hamburg tickt deutlich anders als Berlin, München oder Köln.

Porno-Konsum: So unterschiedlich ist Deutschlands Erotikgeschmack

Der Report zeigt, wie stark sich die Wünsche der Städte unterscheiden:

  • Berlin: Hier liegt „Deutsch“ an der Spitze. Auffällig: Die Hauptstadt ist bundesweit am stärksten an VR-Erotik interessiert.
  • München: Überraschend klarer Spitzenreiter ist „Gangbang“. Gleich dahinter taucht „Omas“ auf – Münchens Publikum greift offenbar häufiger zu Fantasien mit älteren Frauen.
  • Köln: Ganz vorn liegt „Swinger“. Der rheinische Ruf, offen und lebenslustig zu sein, lässt sich offenbar auch statistisch nachweisen.
  • Frankfurt am Main: Die Banker-Stadt ist Spitzenreiter beim Konsum pro Kopf. Die beliebtesten Kategorien orientieren sich stark am Bundesdurchschnitt – „Swinger“, „Deutsch“, „Gangbang“, „Cuckold“, „Milf“.

Porno-Prime-Time: Wann Deutschland am meisten guckt

Der Blick auf die Uhr verrät, wie ritualisiert der Konsum ist: Sonntag, 22 Uhr werden am häufigsten Pornos konsumiert – direkt nach dem „Tatort“. Ebenfalls interessant: ein Großteil der Deutschen guckt die Filme nicht auf Handy oder Laptop, sondern auf Smart-TVs. Bundesweit sind es 26 Prozent – so viel wie kein anderes Gerät.

Was der Report nicht zeigt – aber nahelegt

Für Hamburg fehlen im Report zwar exakte Zahlen zum Porno-Konsum pro Kopf, doch die auffällige Kategoriewahl lässt eines erkennen: Diese Stadt hat ein eigenes Profil – und unterscheidet sich von anderen Metropolen.

Das könnte Sie auch interessieren: Sexy KI: ChatGPT bekommt Erotik-Funktion für Erwachsene

Dazu passt, dass Hamburg als liberal, neugierig und urban gilt. Erotik-Trends scheinen hier früher anzukommen und sich schneller durchzusetzen.

Es gab 3,4 Millionen Suchanfragen und mehr als 80 Millionen Seitenaufrufe. Der Report hat die ersten zehn Monate des Jahres ausgewertet – anonymisiert und bundesweit.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test