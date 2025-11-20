Erst Krimi, dann Porno: Was der Erotik-Report 2025 über Hamburg verrät

Sonntagabend, kurz vor zehn. Während der „Tatort“ gerade vorbei ist, steigt in Hamburg – und nicht nur dort – schon wieder der Puls: Der Porno-Konsum erreicht seinen wöchentlichen Höhepunkt. Das zeigt der neue Jahresreport des Portals erotik.com, der Millionen anonymer Suchanfragen und Seitenaufrufe ausgewertet hat – und ein überraschend klares Bild der Stadt zeichnet.

Hamburg und seine Nummer 1: Cuckold

Die vielleicht überraschendste Erkenntnis: In keiner anderen Großstadt steht die Kategorie „Cuckold“ so weit oben wie in Hamburg. Ein Thema, bei dem Partnerrollen und Drittpersonen eine besondere Dynamik bekommen. Keine Nische, kein Randphänomen – sondern Platz 1.

Auf den weiteren Rängen liegen „Deutsch“ (Missionarsstellung), „Anal“, „Swinger“ und „Milf“. Ein Mix aus Klassikern und modernen Fantasien, der zeigt: Hamburg tickt deutlich anders als Berlin, München oder Köln.

Porno-Konsum: So unterschiedlich ist Deutschlands Erotikgeschmack

Der Report zeigt, wie stark sich die Wünsche der Städte unterscheiden:

Berlin : Hier liegt „Deutsch“ an der Spitze. Auffällig: Die Hauptstadt ist bundesweit am stärksten an VR-Erotik interessiert.

: Hier liegt „Deutsch“ an der Spitze. Auffällig: Die Hauptstadt ist bundesweit am stärksten an VR-Erotik interessiert. München : Überraschend klarer Spitzenreiter ist „Gangbang“. Gleich dahinter taucht „Omas“ auf – Münchens Publikum greift offenbar häufiger zu Fantasien mit älteren Frauen.

: Überraschend klarer Spitzenreiter ist „Gangbang“. Gleich dahinter taucht „Omas“ auf – Münchens Publikum greift offenbar häufiger zu Fantasien mit älteren Frauen. Köln : Ganz vorn liegt „Swinger“. Der rheinische Ruf, offen und lebenslustig zu sein, lässt sich offenbar auch statistisch nachweisen.

: Ganz vorn liegt „Swinger“. Der rheinische Ruf, offen und lebenslustig zu sein, lässt sich offenbar auch statistisch nachweisen. Frankfurt am Main: Die Banker-Stadt ist Spitzenreiter beim Konsum pro Kopf. Die beliebtesten Kategorien orientieren sich stark am Bundesdurchschnitt – „Swinger“, „Deutsch“, „Gangbang“, „Cuckold“, „Milf“.

Porno-Prime-Time: Wann Deutschland am meisten guckt

Der Blick auf die Uhr verrät, wie ritualisiert der Konsum ist: Sonntag, 22 Uhr werden am häufigsten Pornos konsumiert – direkt nach dem „Tatort“. Ebenfalls interessant: ein Großteil der Deutschen guckt die Filme nicht auf Handy oder Laptop, sondern auf Smart-TVs. Bundesweit sind es 26 Prozent – so viel wie kein anderes Gerät.

Was der Report nicht zeigt – aber nahelegt

Für Hamburg fehlen im Report zwar exakte Zahlen zum Porno-Konsum pro Kopf, doch die auffällige Kategoriewahl lässt eines erkennen: Diese Stadt hat ein eigenes Profil – und unterscheidet sich von anderen Metropolen.

Das könnte Sie auch interessieren: Sexy KI: ChatGPT bekommt Erotik-Funktion für Erwachsene

Dazu passt, dass Hamburg als liberal, neugierig und urban gilt. Erotik-Trends scheinen hier früher anzukommen und sich schneller durchzusetzen.

Es gab 3,4 Millionen Suchanfragen und mehr als 80 Millionen Seitenaufrufe. Der Report hat die ersten zehn Monate des Jahres ausgewertet – anonymisiert und bundesweit.