Erst ein Prozess, nun eine Panne: Oberbillwerder verzögert sich weiter

Der neue Stadtteil im Osten Hamburgs steht offenbar unter keinem guten Stern: Der Baustart für Oberbillwerder verzögert sich durch eine krasse Panne erneut um mindestens ein halbes Jahr, wie zuerst das „Bergedorfer Zeitung“ berichtete. Damit rückt das Ziel der CDU und anderer Gegner immer näher, die Baupläne auf der grünen Wiese noch zu stoppen.

Es ist keine zwei Monate her, da sagte ein Sprecher der IBA Hamburg noch zur MOPO, ein Baustart sei im Mai noch realistisch. Dafür ist es lange zu spät. Doch jetzt heißt es seitens des Bergedorfer Bezirksamts im Stadtentwicklungsausschuss sogar, alles könne sich um ein weiteres halbes Jahr verzögern. Also bis Ende des Jahres! Und das alles wegen eines Verwaltungsfehlers.

Denn offenbar waren zwei Gutachten zum Projekt bei der öffentlichen Auslegung nicht einsehbar. Und da es sich um einen rechtlich vorgegebenen Rahmen handelt, müsse nun sicherheitshalber erneut ausgelegt werden. Und zwar laut „Bergedorfer Zeitung“ von Anfang Juli bis Anfang September. Denn die gegnerischen Initiativen schauen genau auf die Planungen und werden sicherlich jede verpatzte Formalie nutzen, um die Bebauung zu verhindern oder zumindest zu verzögern.

Erstaunlich, dass diese Information erst jetzt öffentlich mitgeteilt wird, denn die öffentliche Auslegung endete bereits Anfang Februar.

Oberbillwerder: Gutachten wurde nicht ausgelegt

Bei einem der nicht einsehbaren Gutachten soll es sich auch ausgerechnet um das Gutachten zu den Auswirkungen auf die umliegenden Naturschutzgebiete handeln. Dazu war es schon zu heftigen Auseinandersetzungen in der Bezirksversammlung gekommen, denn ein Gutachten im Auftrag der BUKEA hatte ergeben, dass die Boberger Niederungen bereits am Rande ihrer Belastbarkeit sind.

Weil Tiere und Pflanzen der Boberger Niederung laut BUKEA ohnehin durch viele Besucher stark unter Druck sind, soll verhindert werden, dass sich aus Oberbillwerder zu viele Erholungssuchende dorthin verlaufen. Und zwar, indem keine direkten Wegeverbindungen aus dem Stadtteil ins Naturschutzgebiet geschaffen werden.

Das ist schon das zweite Mal, dass Naturschutzbelange die Planungen verzögern. Zuvor war von Gegnern erfolgreich vor Gericht gegen eine geplante Ausgleichsmaßnahme für Feldlerchen geklagt worden, die zum Abholzen einer Baumallee geführt hätte. So muss die BUKEA dafür neue Ausgleichsmaßnahmen planen und auch das sorgt für Verzögerungen.

Damit geht der Wettlauf um Oberbillwerder weiter. Die CDU ist sowohl auf Bezirks- als auch auf Stadtebene entschieden gegen den Stadtteil auf der grünen Wiese. So könnte schon eine erfolgreiche Bezirkswahl für die CDU zu deutlichen weiteren Verzögerungen führen. Sollte die CDU bei den Bürgerschaftswahlen 2025 auch erfolgreich sein und gleichzeitig in Oberbillwerder noch kaum eine Straße gebaut oder eine Leitung verlegt sein, so will die CDU die Pläne kippen.