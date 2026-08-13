Nach zwei Tagen Sonnenschein und Hitze kommt zum Wochenende der Wetterumschwung im Norden.

Norddeutschland kommt in den nächsten zwei Tagen ins Schwitzen: 28 Grad in Flensburg, 30 Grad in Mecklenburg-Vorpommern, 31 Grad in Hamburg. Der Donnerstag wird sommerlich und sonnig. Nachts kühlt es auf 12 bis maximal 20 Grad ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Die Temperaturen am Freitag legen noch einen drauf, hier werden Höchstwerte bis zu 34 Grad in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Wer der Hitze entfliehen will, muss an die Küsten, dort wird es etwas kühler bei 25 bis 26 Grad und mäßigem Wind. Nachts steigen die Tiefsttemperaturen auf 16 Grad an.

Erst Schauer, dann Abkühlung am Wochenende

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Nach einem sonnigen Morgen ziehen im Verlauf des Samstags Schauer und Gewitter über den Norden. In Mecklenburg-Vorpommern kommen diese erst gegen Abend an. Trotz des Regens erwarten die Meteorologen am Samstag noch immer Temperaturen von 22 bis 33 Grad.

Erst am Sonntag folgt dem Regen ein Temperatursturz auf 20 bis 24 Grad. Die Regenwolken halten sich noch bis zum Nachmittag, bevor sie sich im Tagesverlauf schließlich auflockern. (dpa/mp)