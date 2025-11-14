Ein kleines, ärgerliches Loch in einem Hundekotbeutel wurde für Sabrina Altenberend aus Ottensen zu einem Projekt mit ungeahnten Ausmaßen. Zwei Monate nach dem Start ihrer Aktion „Weg mit der braunen Scheiße – Hunde kacken gegen rechts“ hat die Hamburgerin Hundebeutel und Sticker mit entsprechenden Schriftzügen ins gesamte Bundesgebiet und sogar ins Ausland verkauft – und ihr E-Mail-Postfach steht nicht still. Welche schönen Geschichten sie auf dem Weg schon erlebt hat, warum die Aktion aus ihrer Sicht so wichtig ist und was sie als Nächstes plant, hat sie im Gespräch mit der MOPO erzählt.





