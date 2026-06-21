Zoff um die begehrten Stellplätze auf dem Isemarkt: Streetfood-Verkäufer gehen immer häufiger leer aus – und suchen nach Alternativen. „Müssen sonst Lebensmittel wegschmeißen.“

Gefüllte Teigtaschen oder Mais mit Käse und Champignons: Persisches Streetfood verkauft Parsa Babaee in seinem Foodtruck „Cheesy Maiz“. Früher stand er damit regelmäßig auf dem Isemarkt. Dann eskalierte der Zoff der Händler um die begehrten Stellplätze: Seit April durfte der 24-Jährige hier insgesamt nur noch fünf Mal seine Speisen verkaufen. Ernüchterung macht sich breit, auf Hamburgs berühmtem Wochenmarkt.

Steak-Sandwiches, Matcha, Tiramisu – auf dem bekannten Isemarkt in Harvestehude standen bisher auch viele Foodtrucks, lockten vor allem junge Gäste an. Doch nun werden es immer weniger: Anwohner und traditionelle Händler sollen sich über ein Überangebot an Streetfood-Ständen beschwert haben. Seit April werden Foodtrucks deshalb bei der morgendlichen Vergabe von Plätzen als Letzte berücksichtigt. Einige gehen leer aus. Das sorgt für Frust.

Nach Zoff um Plätze auf dem Isemarkt: Foodtruck-Betreiber wenden sich ab

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„Besonders problematisch ist, dass wir erst an demselben Morgen erfahren, ob wir einen Platz bekommen“, sagt Parsa Babaee zur MOPO. Die Verkäufer stehen um acht Uhr mit fertig vorbereiteten Wagen bei der Vergabe. „Wir kaufen unsere Zutaten täglich regional ein und bereiten alles frisch vor. Wenn wir kurzfristig keinen Platz bekommen, müssen wir viele frische Lebensmittel entsorgen. Das tut weh“, so Babaee. Auch seine Mitarbeiter, die extra morgens gekommen sind, müsse er dann wieder nach Hause schicken.

Der Isemarkt in Harvestehude findet immer dienstags und freitags statt. IMAGO/Peter Hartenfelser

Früher hätten die Anbieter mit verderblichen Lebensmitteln vorrangig einen Platz bekommen – nun würden sie als letztes berücksichtigt. Erst im Oktober wolle Parsa Babaee noch mal versuchen, einen Platz auf dem Isemarkt zu bekommen. „Viele Händler kommen bei Kälte nicht, dann ist es leerer.“

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Bis dahin steht er mit seinem „Cheesy Maiz“ mittwochs auf dem Wochenmarkt am Großneumarkt und donnerstags auf dem Spielbudenplatz. Hier wurde nach dem Isemarkt-Zoff extra eine neue, wöchentliche Reihe, der „Street Food Donnerstag“, eingeführt. Foodtruck-Betreiber können so ihre Speisen und Getränke mitten auf St. Pauli verkaufen. Trotzdem seien die Einnahmen für Babaee derzeit zu wenig.

Besucher stehen auf dem Isemarkt stehen Schlange vor dem Foodtruck „Daners’“. Florian Quandt

Auch die Betreiber von „Daners‘ – Beef & Bread“ ziehen aus dem Isemarkt-Dilemma Konsequenzen: „Ab sofort werden wir freitags nicht mehr auf dem Isemarkt vertreten sein“, verkünden sie bei Instagram. „Aktuell ist es leider nahezu unmöglich, dort einen Platz zu bekommen.“ Erst wenn sich die Gegebenheiten ändern, würden sie sich „dem Ganzen wieder anpassen“. Stattdessen eröffnen sie einen eigenen festen Imbiss in der Sternschanze. „Die Zeit können wir momentan deutlich besser in unseren neuen Laden investieren.“