Harm Dallmeyer

Harm Dallmeyer von der Stadtteilkonferenz in Steilshoop hat die Mahnwache mitorganisiert. Foto: Marius Röer

  • Steilshoop

paid„Die Situation ist ernst“: Stadtteil kämpft um Ärzte – und wird im Stich gelassen

Die Ärzte in Steilshoop lassen sich an einer Hand abzählen: Nur noch fünf sind in Vollzeit vor Ort – für rund 20.000 Einwohner. Mit einer Mahnwache haben einige von ihnen am Donnerstag auf die brenzlige Lage aufmerksam gemacht. „Wir kämpfen für unsere Gesundheit“, sagt Harm Dallmeyer (58) von der Steilshooper Stadtteilkonferenz. Bald müssen Ärzte und Apotheke auch noch umziehen – das sorgt für neuen Ärger. Inzwischen beschäftigt sich die Politik mit dem Fall. Die MOPO hat den Anwohner vor Ort zugehört und bei den verantwortlichen Stellen nachgefragt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

