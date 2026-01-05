mopo plus logo
Ernie und Bert

Die beiden Sesamstraßenfiguren Ernie und Bert ersetzen demnächst an zwei Ampeln in Hamburg die klassischen Ampelmännchen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Everett Collection | Manoli Figetakis/Everett Collection

Ernie und Bert regeln Verkehr an diesen Hamburger Ampeln

Zwei beliebte Sesamstraßen-Figuren zeigen künftig an zwei Ampeln in der Hansestadt, wann du gehen oder stehen sollst. Was hinter der ungewöhnlichen Aktion an NDR-Standorten steckt.

Bei Ernie kannst du gehen, bei Bert bleibst du stehen. Die beiden Sesamstraßenfiguren regeln ab der kommenden Woche an zwei Kreuzungen an NDR-Standorten den Verkehr. Sie übernehmen die Rolle der Ampelmännchen am Hugh-Greene-Weg/Ecke Julius-Vosseler-Straße (Lokstedt) sowie an der Rothenbaumchaussee/Ecke Oberstraße (Harvestehude), wie der NDR mitteilte.

Ernie und Bert sind bald auf Ampeln zu sehen

Zum Arbeitsbeginn von Ernie und Bert am 13. Januar haben sich auch NDR-Intendant Hendrik Lünenborg und der Managing Director Sesame Workshop Europe, Bernhard Gloeggler, angekündigt. Der NDR produziert nach eigenen Angaben als Vertragspartner des Sesame Workshops seit mehr als 50 Jahren die deutsche Sesamstraße.

Bundesweit gibt es zahlreiche Varianten der klassischen Ampelmännchen. In Mainz etwa helfen die Mainzelmännchen über die Straße, im niedersächsischen Emden der Ehrenbürger Otto Waalkes und in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin das Petermännchen. In München übernimmt Pumuckl als Ampelmännchen, im hessischen Friedberg Elvis Presley und in Bremen die Bremer Stadtmusikanten. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

