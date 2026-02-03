Erneute Verdi-Ankündigung: Nächster Warnstreik in Hamburg noch diese Woche

In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Diensts der Länder hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Stadt Hamburg für Donnerstag, den 5. Februar, erneut zum Warnstreik aufgerufen.

Damit soll eine Woche vor der dritten Verhandlungsrunde der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden. Auch in Hamburg dabei sein wird Verdi-Vorsitzender und -Verhandlungsführer Frank Werneke, der auch bei der Abschlusskundgebung ab 10.45 Uhr auf dem Adolphsplatz sprechen wird.

Am Donnerstag ist wieder Warnstreik in Hamburg

Die Gewerkschaften des öffentlichen Diensts fordern für die bundesweit rund 2,2 Millionen Beschäftigten der Länder sieben Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 300 Euro mehr. Die Länder hatten die Forderung als astronomisch bezeichnet und abgelehnt.

In Hamburg gehe es um die Gehälter von mehr als 39.300 Tarifbeschäftigten, 5200 Auszubildenden und Nachwuchskräften sowie rund 42.750 Beamten. Verdi hat sie aufgerufen, am Donnerstag ab 10 Uhr am Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof mit auf die Straße zu gehen. (dpa/mp)