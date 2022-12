Erkunden Sie Hamburgs Hafen-Erlebniswelt mit der ganzen Familie!

Gewinnen Sie eines von fünf Familientickets für das Discovery Dock inkl. Goodie Bag

Seit 2019 ist die interaktive Hafen-Erlebniswelt Discovery Dock mit jährlich über 30.000 Besuchern erfolgreich. Seit Mai erleben die Besucher:innen viele neue Expieriences. Was bleibt: Die beliebtesten Stationen rund um den Hamburger Hafen. Der Hafen ist als Herz der Stadt Hamburg nach wie vor ein wichtiger Teil der Ausstellung. Was dazu kommt: Mehr Hamburg. Mehr Geschichten. Und mehr VR. Beantworten Sie unsere Gewinnspielfrage und erleben Sie die Hansestadt von einer ganz neuen Seite! Apropos Hafen: Und auch heute haben Sie die Chance auf eine Reise an Bord der „MSC Virtuosa“ ab/bis Hamburg zu den Metropolen Europas.

Einmal quer über Hamburg fliegen oder die Ausschreitungen beim G20-Gipfel im Jahr 2017 miterleben: Das und noch mehr ist dank VR-Brillen für Besucher des Discovery Docks in der HafenCity möglich. Dabei sind Sie immer mitten im Geschehen. Weitere Beispiele gefällig?

Verfolgen Sie in Echtzeit die Wege der Schiffe im Hafen und suchen Sie wie ein Mitarbeiter des Zolls geschmuggelte Ware (VR). Lernen Sie Hamburger Persönlichkeiten auf ganz neue Weise kennen und erforschen Sie das größte Trockendock Europas (VR). Hören Sie spannende Geschichten über Hamburgs Historie und entladen Sie selbst ein Containerschiff (VR). Und im Sonderthema G20, ebenfalls ein VR-Erlebnis, werden Sie Reporter der MOPO und erleben unmittelbar die Ereignisse um den G20-Gipfel im Jahr 2017 in Hamburg. Dabei erhalten Sie natürlich auch Informationen zu Anlass, Protesten und Eskalation.

Das Discovery Dock macht Hamburg zu Ihrem ganz persönlichen multimedialen Abenteuerspielplatz – atemberaubend realistisch und faszinierend informativ.

Erleben Sie Hamburg, wie Sie es noch nie getan haben!

Gewinnspielfrage: Seit wann gibt es das Discovery Dock?

Zusatz-Chance: Eine Kreuzfahrt in die europäischen Metropolen

Winter Wonderland an Bord der MSC Virtuosa

MSC Cruises Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa. Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa.

Neben den tollen Tagespreisen können Sie außerdem eine 8-tägige Kreuzfahrt in einer Balkonkabine der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg in die europäischen Metropolen im Wert von 869 Euro p. P. gewinnen. Nach der Einschiffung in Hamburg haben Sie die Möglichkeit, die MSC Virtuosa während eines Seetages kennen zu lernen, ehe Sie Seebrügge erreichen, den Hafen der perfekt erhaltenen mittelalterlichen Stadt Brügge. Es folgt Rotterdam, dessen Hafen der größte der Welt ist und das insbesondere Kunstliebhaber zu begeistern weiß. Weiter führt die Reise ins französische Le Havre. Die Stadt an der Mündung der Seine ist ein Mekka für Fans zeitgenössischer Kultur. Der letzte Hafen vor der Rückreise nach Hamburg ist Southampton, von wo sich ein Tagestrip ins pulsierende London anbietet. Nach einem weiteren Seetag und insgesamt sieben Nächten an Bord des erst 2021 getauften Schiffes endet die Reise wieder in Hamburg. Beantworten Sie einfach unsere Preisfrage und gehen Sie mit etwas Glück an Bord der MSC Virtuosa!

Gewinnspielfrage: Wann wurde die MSC Virtuosa getauft?

