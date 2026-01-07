Der Bus hält an der Haltestelle und vorbeifahrende Radfahrer auf dem Radweg klingeln die Fahrgäste weg. Müssen Fahrgäste nun warten oder Radfahrer anhalten?

Fahrgäste haben Vorrang. Seit es in Hamburg keine Straßenbahnen mehr gibt, ist diese Regel ein wenig in Vergessenheit geraten. Paragraf 20 StVO sieht vor, dass Fahrzeugführende – hierzu zählen auch Radfahrende – warten müssen, wenn Fahrgäste ein- oder aussteigen und sie zum Beispiel den Radweg oder einen Fahrstreifen überqueren müssen, um vom Bus auf den Gehweg zu gelangen.

Busse mit Warnblinklicht an Haltestelle nicht überholen