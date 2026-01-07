mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Bus steht an einer Haltestelle.

Bushaltestellen sind Konflikthotspots für Radfahrer. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Ralf Gosch/Shotshop | Ralf Gosch

  • Verkehrs-Kolumne

paidErklärt: Das müssen Radfahrer an Bushaltestellen beachten

kommentar icon
arrow down

Der Bus hält an der Haltestelle und vorbeifahrende Radfahrer auf dem Radweg klingeln die Fahrgäste weg. Müssen Fahrgäste nun warten oder Radfahrer anhalten?

Fahrgäste haben Vorrang. Seit es in Hamburg keine Straßenbahnen mehr gibt, ist diese Regel ein wenig in Vergessenheit geraten. Paragraf 20 StVO sieht vor, dass Fahrzeugführende – hierzu zählen auch Radfahrende – warten müssen, wenn Fahrgäste ein- oder aussteigen und sie zum Beispiel den Radweg oder einen Fahrstreifen überqueren müssen, um vom Bus auf den Gehweg zu gelangen.

Busse mit Warnblinklicht an Haltestelle nicht überholen

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test