Nach monatelanger Zitterpartie: Er wird neuer Bezirkschef in Harburg

Nach bangen Monaten haben sich Harburgs Politiker endlich auf eine neue Bezirksamtsleitung geeinigt: Der SPD-Mann Christian Carstensen (54) aus Langenhorn soll den Chefposten übernehmen.

Nachdem die bisherige Bezirkschefin Sophie Fredenhagen im vergangenen Jahr nicht erneut angetreten war, konnten sich die Fraktionen zunächst monatelang auf keinen Kandidaten einigen. Schließlich gab es eine öffentliche Ausschreibung. Als Bewerber waren zuletzt noch Sozialdemokrat Christian Carstensen (54) und der Linke Julian Georg (33) im Rennen.

Jetzt teilte die SPD Harburg mit, dass Christian Carstensen am Dienstagabend von der Bezirksversammlung zum neuen Amtsleiter gewählt wurde. Carstensen erhielt 37 von 59 Stimmen – 26 wären mindestens nötig gewesen. Im Vorfeld hatten sich SPD, Grüne, die fraktionslosen Abgeordneten und am Ende auch die CDU für ihn ausgesprochen. Mitbewerber Julian Georg erhielt zwar nicht den angestrebten Posten, aber Standing Ovations von vielen der anwesenden Abgeordneten.

„Netzwerk und große Erfahrung“

„Beeindruckt hat Christian Carstensen nicht nur durch seine große Erfahrung und das Netzwerk, das er bereits in diesen Job mitbringt, sondern auch durch die Leidenschaft für dieses Amt, die er uns im Gespräch mit der Fraktion vermittelt hat“, sagten die SPD-Bezirksfraktionschefs Natalia Sahling und Frank Richter.

Carstensen ist aktuell Leiter der Präsidialabteilung in der Stadtentwicklungsbehörde und lebt in Langenhorn. Dort ist er SPD-Vorsitzender in Langenhorn-Süd. Von 2005 bis 2009 war er Bundestagsabgeordneter für Hamburg-Nord. Zweimal trat der 54-Jährige zudem bei Bürgermeisterwahlen in Schleswig-Holstein an und unterlag. Die Bezirksversammlung schlägt nun dem Senat ihren gewählten Kandidaten vor, der am Ende durch diesen ernannt formal werden muss.