Helmut Schmidt mit Zigarette

Dieses Foto von Helmut Schmidt entstand im Mai 2015, ein halbes Jahr vor seinem Tod. Foto: Christian Charisius/dpa

paid„Er war kein Pazifist“: Warum viele sich Helmut Schmidt zurückwünschen

Am 10. November 2015 starb Altkanzler Helmut Schmidt im Alter von 96 Jahren an einer Infektion. Zehn Jahre nach seinem Tod gibt es auf der einen Seite junge Menschen, die seinen Namen nicht mehr einordnen können, auf der anderen ältere, die sich nach „Machern“ wie ihm in der deutschen Politik sehnen – vor allem in Anbetracht der vielfältigen Krisen, mit denen wir uns herumschlagen müssen. Doch was hätte Schmidt in Sachen Migration, AfD, Russland, Wehrpflicht und Sozialsystemen wirklich gemacht? Die MOPO hat sich auf Spurensuche begeben und mit dem Chef der Helmut-Schmidt-Stiftung darüber gesprochen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

