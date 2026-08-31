Volkmar Schön starb in der Nacht auf Sonntag. Er war ehemaliger Senatskanzleichef von Hamburg und DRK Vizepräsident. DRK LV Hamburg/M. Zapf

Trauer um Volkmar Schön: Der ehemalige Leiter der Senatskanzlei starb in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach langer und schwerer Krankheit. Er wurde 69 Jahre alt.

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion trauert um Volkmar Schön. Als Leiter der Senatskanzlei gestaltete er neun Jahre lang die Politik in Hamburg mit, er galt als einer der engsten Vertrauten des damaligen Bürgermeisters Ole von Beust (CDU). Dennis Thering, Vorsitzender der CDU‑Fraktion, blickt auf diese Zeit zurück: „Seine Zeit an der Spitze der Senatskanzlei steht für Stabilität und klare Führung. Wir verlieren einen herausragenden politischen Gestalter, dessen Beitrag zur Entwicklung unserer Stadt unvergessen bleibt.“

Volkmar Schön war ehemaliger Vizepräsident des DRK

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Außerdem war war Volkmar Schön seit Jahrzehnten aktiv beim Deutschen Roten Kreuz. Mehr als 25 Jahre lang war er der Vorsitzende des Kreisverbandes Hamburg‑Eimsbüttel. Darüber hinaus engagierte er sich im Präsidium des DRK-Landesverbandes Hamburg, auf Bundesebene und auch auf internationaler Ebene. 2022 wurde ihm für sein über 50-jähriges ehrenamtliches Engagement das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen. Bis zuletzt war er ehrenamtlich beim DRK tätig.

„Volkmar Schön hinterlässt eine große Lücke im Roten Kreuz. Wir sind ihm zutiefst dankbar für alles, was er für das Rote Kreuz geleistet hat“, sagt Hamburgs DRK‑Präsident Dr. Michael Labe. (mp)