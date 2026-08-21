Ihr Bruder drohte zu ersticken, Jolina handelte sofort – und wandte das an, was sie im Erste-Hilfe-Kurs gelernt hatte.

„Mama, komm schnell, mit Julian ist was“, rief ihre Tochter aus dem Erdgeschoss. Als Janine Jeske Jung die Treppe hinunterkam, war die Situation bereits ernst: Ihr Sohn bekam kaum noch Luft, seine Lippen waren schon bläulich angelaufen. Doch bevor die Mutter eingreifen konnte, hatte die siebenjährige Jolina bereits gehandelt – und ihrem Bruder so womöglich das Leben gerettet.

Julian (9) hatte am Mittwochmorgen getrocknete Kichererbsen gegessen. Er warf eine davon in die Luft und wollte sie mit dem Mund auffangen. Dabei verschluckte er sich – und bekam plötzlich keine Luft mehr. Seine Schwester Jolina bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Sie packte ihren Bruder von hinten und wandte den Griff an, den sie im Erste-Hilfe-Kurs gelernt hatte. Kurz darauf spuckte Julian die Kichererbse aus und konnte wieder atmen.

„Ich musste erst mal tief durchatmen und versuchen, ruhig zu bleiben“, erzählt Janine Jeske Jung. Obwohl sie selbst bei der Bundeswehr arbeitet, sei sie in diesem Moment beinahe in Panik geraten. „Wenn das bei den eigenen Kindern passiert, dann ist das etwas ganz anderes.“Ihre Tochter dagegen sei erstaunlich ruhig geblieben. „Sie war tiefenentspannt.“

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Janine Jeske Jung mit ihren Kindern Julian und Jolina. hfr

Jolina hatte einen Erste-Hilfe-Kurs im Kindergarten

Für Jolina war offenbar sofort klar, was sie tun musste. Als ihre Mutter sie später fragte, woher sie gewusst habe, wie sie reagieren müsse, antwortete die Siebenjährige ganz selbstverständlich: „Mama, das haben wir doch im Erste-Hilfe-Kurs gelernt.“

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Zwei Jahre vorher hatte es in ihrem Kindergarten einen Kurs gegeben. Ein Erzieher hatte sich damals dafür eingesetzt, den Kindern Erste Hilfe beizubringen. Selbstverständlich war das offenbar nicht: Die Mutter erzählt, dass es damals Zweifel seitens der Kindergartenleitung gab, ob Kinder in diesem Alter solche Inhalte überhaupt schon brauchen würden. Jolina war selbst erst fünf Jahre alt.

Auch ihre Mutter hätte nicht erwartet, dass ihre Tochter das Gelernte Jahre später noch so sicher abrufen könnte. „Aber jetzt hat man gesehen, dass Kinder eben doch in der Lage sind, so etwas zu lernen und im Ernstfall anzuwenden“, sagt Jeske Jung.

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„Julian, ich habe dir das Leben gerettet“

Nach dem ersten Schock setzte sich die Familie aus Rahlstedt zusammen. Sie nahmen sich in den Arm. Julian zitterte noch etwas und seine Mutter gab ihm etwas zu trinken. Langsam beruhigte sich der Neunjährige wieder. Seine Schwester sagte nur stolz: „Julian, ich habe dir das Leben gerettet.“

Noch am selben Tag schrieb Jeske Jung dem früheren Erzieher ihrer Tochter. Sie wollte ihm erzählen, was passiert war – und sich für seine Arbeit bedanken. „Am Ende hat sie sich ausgezahlt“, sagt die Mutter. „So ein Kurs rettet Leben.“