American Bully XL Vechta

Dies ist das Foto aus der Petition für den American Bully XL, der in Vechta seinen Halter tötete. Foto: hfr

  • Hamburg/Vechta

paidEr tat es aus Liebe!? Bizarre Petition für Hund Sam, der seinen Halter totbiss

Ein American Bully XL beißt seinen Halter tot und es gibt eine Petition, damit er nicht eingeschläfert wird? Tatsache. Diese von einer Hamburgerin initiierte Petition hat schon 62.757 Unterschriften. Die These: Es sah nur aus wie Gewalt, in Wirklichkeit war es Liebe. Sie fordern ein zweites Rechtsgutachten und dass der Hund zur Familie des Mannes zurückkehren darf. In der MOPO äußert sich dazu eine Expertin vom Hamburger Tierschutzverein.


