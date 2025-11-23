mopo plus logo
Benjamin Harders ist viel mit dem S-Pedelec unterwegs. Ihm ist es wichtig, keine Verkehrsteilnehmer gegeneinander auszuspielen. Foto: Florian Quandt

paidTödliche Unfälle, Dauerstau: Er sagt, was bei Hamburgs Verkehr verkehrt läuft

Tödliche Unfälle, Dauerstau, genervte Verkehrsteilnehmer – der tägliche Kampf um Hamburgs Straßen wird immer härter. Oft liegt’s an Unsicherheit: Wer darf zuerst? Welcher Sicherheitsabstand sollte eingehalten werden? Damit Sie den Überblick behalten, startet die MOPO jetzt eine neue Kolumne. Darin erklärt unser Verkehrsexperte Benjamin Harders, was Auto-, Rad- und Fußgänger in kniffligen Situationen wissen müssen. Im ersten Teil stellen wir Ihnen den 41-jährigen E-Bike-Enthusiasten vor.


