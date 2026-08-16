Ingo Peters ist Direktor im Vier Jahreszeiten. Im MOPO-Fragebogen verrät er, welche Hamburger Spezialität er besonders schätzt und an welchem Ort sein Herz hängt.

Ingo C. Peters, Direktor des Hamburger Luxushotels Vier Jahreszeiten dpa/ Marcus Brandt

Ingo C. Peters leitet seit 29 Jahren Deutschlands bestes Hotel – das „Vier Jahreszeiten“ am Neuen Jungfernstieg. Der MOPO verrät der 64-Jährige: Er mag Fischbrötchen, verehrt Helmut Schmidt und liebt Uhlenhorst.

Sie können einen Tag alles in Hamburg entscheiden – worum kümmern Sie sich zuerst?

Ich würde die Alster und die Innenstadt noch lebenswerter machen – mit weniger Verkehr, mehr Aufenthaltsqualität und mehr Raum für Menschen statt Autos.

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An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf?

Am Jungfernstieg mit Blick über die Binnenalster. Dieser Ausblick ist für mich seit fast 30 Jahren jeden Tag aufs Neue etwas Besonderes.

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Wer ist Ihr Lieblingshamburger?

Helmut Schmidt. Er stand wie kaum ein anderer für Haltung, Verlässlichkeit und hanseatische Bescheidenheit.

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Welches ist Ihr liebstes Hamburg-Klischee – und was ist dran?

Dass Hamburger zunächst etwas reserviert wirken. Das stimmt oft – aber wenn man ihr Vertrauen gewinnt, entstehen daraus meist sehr beständige Freundschaften.

Welche Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und welche völlig überschätzt?

Ein gutes Fischbrötchen gehört einfach zu Hamburg. Etwas überschätzt finde ich Labskaus – historisch interessant, aber kulinarisch nicht jedermanns Sache.

Welcher Hamburger Stadtteil ist der schönste?

Uhlenhorst verbindet das Beste, was Hamburg ausmacht: die Nähe zur Alster, wunderschöne Gründerzeitarchitektur und eine Lebensqualität, die ihresgleichen sucht.

Welche drei Dinge machen Sie glücklich?

Zeit mit meiner Familie, glückliche Gäste und ein Spaziergang um die Alster.

Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen?

Über einen kleinen Gast im Hotel, der seinem Vater erklärte: „Papa, das ist hier eigentlich gar kein Hotel – das ist ein Schloss.“