Trocknen Fußes durchs Moor: Neuer Weg für Hamburgs Naturfreunde

Vor wenigen Tagen hat das Bezirksamt Nord im Eppendorfer Moor einen neuen Fußgängersteg eingeweiht. Der rund 25 Meter lange Steg soll es Spaziergängern ermöglichen, trockenen Fußes durch das Naturschutzgebiet zu wandern.

Der neue Steg befindet sich südlich des Teichs im Eppendorfer Moor. Unter dem Bauwerk wurde außerdem eine neue Furt angelegt, die überschüssiges Teichwasser in den angrenzenden Feuchtwald ableiten soll. Insbesondere in Trockenzeiten soll diese Maßnahme helfen, die Wasserversorgung des Gebiets zu gewährleisten, heißt es vom Bezirk Hamburg-Nord.

Finanziert wurde der Steg im Rahmen des Projekts „Natürlich Hamburg!“ der Umweltbehörde. In enger Zusammenarbeit mit den Hamburger Bezirken werden dabei Maßnahmen in insgesamt 20 Parks und 14 Naturschutzgebieten umgesetzt, um die Artenvielfalt zu fördern und den Hamburgern die Natur näherzubringen. In der gleichnamigen App können sich die Hamburger zum Beispiel über erste Gebiete informieren und sich Routen vorschlagen lassen. (abu)