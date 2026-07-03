Das Unwetter sorgte vor allem in Schleswig-Holstein für Schäden. Hamburg blieb weitestgehend verschont.

Über der Binnenalster brauen sich schon dunkle Wolken zusammen. Florian Qaundt

Ein Unwetter hat in Teilen Schleswig-Holsteins zu Aquaplaning geführt, Bäume entwurzelt und Schutt auf Straßen geschwemmt.

Im Südosten des Bundeslandes drückte Regenwasser Gullydeckel hoch, wie ein Mitarbeiter der zuständigen Polizeileitstelle berichtete. Im Norden und Westen des Landes waren den Leitstellen am Abend keine Einsätze bekannt.

Im Kreis Plön kam es zu zwei Verkehrsunfällen auf der Autobahn 21 wegen Aquaplanings. Ein Verkehrsteilnehmer sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die zuständige Polizeileitstelle mitteilte. In den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde hatte es laut Feuerwehr am Nachmittag knapp 20 Feuerwehreinsätze gegeben. In Hamburg meldete das Feuerwehr-Lagezentrum am Abend „nicht mehr als eine Handvoll“ Einsätze. Straßen hätten unter Wasser gestanden.

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Der Deutsche Wetterdienst hatte zeitweise vor einem Unwetter gewarnt. Die Warnung wurde bereits am Abend wieder aufgehoben. (dpa)