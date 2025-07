Entscheidung gefallen: Jimi Blue Ochsenknecht wird ausgeliefert

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33), der seit fast zwei Wochen in Hamburger Auslieferungshaft sitzt, wird nach Österreich überstellt. Das hat am Montag das Hanseatische Oberlandesgericht entschieden.

Das Gericht hat die Auslieferung für zulässig erklärt, die Generalstaatsanwaltschaft hat die Auslieferung bewilligt. Dies bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegenüber der MOPO. Nun muss Ochsenknecht binnen zehn Tagen an die österreichischen Behörden überstellt werden. Auf welchem Weg dies geschieht, dazu äußerte sich die Staatsanwaltschaft nicht. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

Ochsenknecht war vor rund zwei Wochen mit einem europäischen Haftbefehl am Flughafen in Fuhlsbüttel festgenommen worden. Er wurde gesucht, weil er eine Rechnung in Höhe von rund 14.000 Euro an ein Tiroler Hotel vom Dezember 2021 nicht bezahlt haben soll, wie die österreichische Staatsanwaltschaft sagte. Die Rechnung ist Ochsenknechts Management zufolge mittlerweile beglichen.

Das könnte Sie auch interessieren: Luxus-Feier, offene Rechnung, Festnahme: Das sagt der Hotelier zum Ochsenknecht-Eklat

Dies bestätigte auch der Wirt des Lokals der Deutschen Presseagentur. Zuvor soll er allerdings jahrelang auf sein Geld gewartet haben. Gezahlt habe das Geld nach Aussage von Ochsenknecht bei Instagram seine Ex-Freundin Yeliz Koc.