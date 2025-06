Kurz nach Hitlers Machtübernahme zeigten die Nazis ihre hässliche Fratze: Am 1. April 1933 veranstalteten sie überall im Reich einen Judenboykott - auch am Neuen Wall in Hamburg. 1936 gab es dann einen ersten Radikalisierungsschub und ab 1938 wurden jüdische Geschäftsleute rücksichtslos enteignet, vertrieben, viele ermordet. Dieses Foto ist übrigens an der Grindelallee entstanden. Entsprechende Fotos vom Neuen Wall gibt es nicht. Foto: bpk / Joseph Schorer