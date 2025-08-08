Endlich Sommer! Das Wochenende wird sonnig – meistens

Sonne, Wärme und nur wenige Wolken. Die Menschen in Norddeutschland können sich am Wochenende über perfektes Wetter für einen Ausflug an die Küste oder ins Grüne freuen.

Im Norden zeigt sich das Wetter am Freitag freundlich und zunehmend sommerlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wechseln sich in Hamburg und Schleswig-Holstein Sonne und Wolken ab, vereinzelt kann es am Nachmittag im Nordwesten sowie später im Raum Hamburg und im Südosten kurze Schauer geben. An der Nordsee besteht eine geringe Gewittergefahr.

Die Temperaturen steigen auf 22 Grad an der dänischen Grenze, 25 Grad in Hamburg und bis zu 26 Grad im Herzogtum Lauenburg. In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es bei viel Sonnenschein meist trocken, nur vereinzelt bilden sich am Nachmittag Quellwolken. Hier erreichen die Höchstwerte 24 bis 26 Grad, an der Ostsee 21 bis 24 Grad.

In der Nacht zum Samstag klart es verbreitet auf und es bleibt niederschlagsfrei. Gebietsweise kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen auf den Inseln bei rund 16 Grad, sonst zwischen 8 und 12 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern zwischen 10 und 15 Grad. Der Wind weht nur schwach.

Sonniges Wochenende

Der Samstag startet nach DWD-Angaben örtlich neblig, doch die Sonne setzt sich rasch durch. In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es heiter, mit einzelnen Quellwolken und trocken, bei Höchstwerten von 23 Grad auf den Inseln bis 27 Grad in Hamburg. Auch in Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich das Wetter freundlich, hier werden 26 bis 28 Grad erreicht, an der Ostsee 22 bis 25 Grad. Der Wind bleibt schwach, an der Nordsee teils mäßig und dreht im Tagesverlauf auf West.

Am Sonntag präsentiert sich der Norden meist heiter. In Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt es bei 21 bis 23 Grad weitgehend trocken, nur vereinzelt sind kurze Schauer möglich. In Mecklenburg-Vorpommern werden 20 bis 24 Grad erreicht, der Wind weht aus Nordwest, an der Küste teils frisch, mit Böen. Die Nacht zum Montag verläuft größtenteils klar und trocken, im Binnenland kühlt es auf 7 bis 11 Grad ab, an den Küsten bleibt es milder. (dpa/mp)