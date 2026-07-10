Auf einer Brachfläche im Wilhelmsburger Osten sind seit Jahren hunderte Wohnungen geplant. Nun gibt es einen neuen Eigentümer, der Hoffnung macht.

Auf dem Gelände des Neuen Korallusviertels sind in der Ferne die ersten Bagger zu erkennen. ann-christin busch

Endlich kommen die Bagger: Mehr als 430 Wohnungen sind im neuen Korallusviertel in Wilhelmsburg geplant. Doch der bisherige Eigentümer hatte die Arbeiten Ende letzten Jahres eingestellt. Nun hat ein Bauunternehmen aus dem Norden das Gelände übernommen und will das Projekt zügig umsetzen.

Zwei kleine Bagger graben sich durch den hinteren Teil der Sandfläche an der Thielenstraße. An der Umzäunung wehen neuerdings andere Transparente: „Ditting-Bau“ steht darauf. Auf MOPO-Anfrage bestätigt das Bezirksamt Hamburg-Mitte, dass das mittelständische Bauunternehmen Richard Ditting GmbH & Co. aus Rendsburg das Grundstück erworben hat.

Korallusviertel: Neuer Eigentümer will bald bauen

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„Derzeit findet die Abwicklung des Kaufvertrages statt“, sagte eine Sprecherin. Die Vorgaben des bisherigen Bebauungsplans von 2019 werden beibehalten: Rund 430 Wohnungen, dazu kleine, wohnverträgliche Gewerbeeinheiten und eine Kita. Neben dem Schwerpunkt auf öffentlich gefördertem Mietwohnungsbau in allen drei Förderwegen sollen auch anteilig frei finanzierte Mietwohnungen angeboten werden.

So soll das Korallusviertel im Wilhelmsburger Osten einmal aussehen - bisher ist es nur eine Baugrube. Collage: busch/RHWZ

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Die Baugenehmigungen liegen bereits vor. Ralf Neubauer, SPD-Bezirkschef in Hamburg-Mitte, freut sich: „Gemeinsam mit dem neuen Vorhabenträger kommt nun wieder Bewegung in dieses wichtige Wohnungsbauprojekt. Wir rechnen mit einem Baustart Ende 2026.“

Ditting-Bau ist unter anderem auch am „Ipanema“-Quartier in Winterhude und an den „Eidelstedter Höfen“ beteiligt.

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Wilhelmsburg: Adler und Empira scheiterten

Das Gebiet des Bahnhofs- und Korallusviertels ist schon seit 2019 Teil des städtischen Rahmenprogramms Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE). Das Programm soll Quartiere mit besonderem Förderbedarf attraktiver machen und das soziale Zusammenleben verbessern. Doch das Korallusviertel entwickelte sich bald zum echten Problemfall.

Zunächst versprach der damalige Eigentümer, die Adler-Group, rund 830 Wohnungen zu bauen. Doch außer ein paar Abrissarbeiten geschah nichts. Adler geriet in finanzielle Schieflage und verkaufte das Grundstück 2022 an Empira Invest.





Der Konzern versprach bis 2026 immerhin noch rund 430 Wohnungen zu bauen. Es wurde eine Baugrube ausgehoben und ein paar Gründungspfähle eingesetzt, die Arbeiten anschließend jedoch abgebrochen.

Seit Jahren war nur von „intensiven Optimierungen der Projektwirtschaftlichkeit“ die Rede. Sprich: Das Unternehmen wollte mehr für sich aus dem Grundstück herausholen – jetzt hat es offensichtlich den Verkauf als beste Option angesehen. Auf MOPO-Anfrage äußerte sich Empira Invest bislang nicht.