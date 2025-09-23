Endlich neue Käufer finden: Wie wichtig die richtige Plattform ist

Als gewerblicher Anbieter stehst du oft vor der Herausforderung: Wie erreiche ich die richtigen Käufer für meine Produkte? Es nützt nur wenig, eine starke Website oder einen schönen Laden zu haben, wenn die passende Zielgruppe nicht auf einen aufmerksam wird. Das Wichtigste ist, dort zu sein, wo potenzielle Kunden nach dem eigenen Produkt bzw. der eigenen Dienstleitung suchen. Die gute Nachricht ist: es gibt diesen Ort. Auf Kleinanzeigen warten jeden Monat über 30 Millionen Nutzer.

Loslegen gerade lohnt gerade doppelt

Aktuell gibt es ein Sonderangebot, mit dem Neukunden 33 % auf alle Kleinanzeigen PRO Pakete sparen – ganze drei Monate lang. Außerdem gibt es als Dankeschön zur Buchung 6 Monate Präsenz im MOPO Marktplatz gratis. Melde dich unverbindlich bei Kleinanzeigen PRO für nähere Informationen zum Angebot.

Mehr als gebrauchtes Kinderspielzeug!

Vergiss das Klischee, dass auf Kleinanzeigen nur gebrauchtes Kinderspielzeug den Besitzer wechselt. Die Plattform hat sich zu einem riesigen Marktplatz entwickelt, auf dem nach einem breiten Sortiment gesucht wird. Die Zahlen sprechen für sich: Allein für Suchbegriffe wie „Sofa,“ „Fahrrad“ und „Smartphone“ gibt es jeweils über 100 Millionen Suchanfragen pro Monat. Und die Nutzer sind durchaus markenaffin – gesucht wird nach dem neuesten Smartphone genauso wie nach der angesagten Designermarke. Aber natürlich auch nach Handwerkern oder anderen Dienstleistern um die Ecke.

Finde einfach heraus, was gefragt ist

Du willst wissen, welche Produkte gerade besonders gefragt sind? Das ist ganz einfach! Auf der Seite mit den „Beliebten Suchen“ (www.kleinanzeigen.de/s-beliebte-suchen.html) kannst du jederzeit selbst nachschauen, nach welchen Begriffen die Kleinanzeigen-Community am häufigsten sucht. Dieses Tool ist eine Art kostenlose Marktforschung für dein Business und zeigt dir genau, wie hoch die Nachfrage für dein Angebot ist.

Die Lösung: Kleinanzeigen PRO

Mit Kleinanzeigen PRO erhältst du nicht nur Zugang zu dieser riesigen Zielgruppe, sondern präsentierst dein Geschäft auch professionell und seriös. Um aus der Masse hervorzustechen, hilft dir Kleinanzeigen PRO mit Funktionen wie dem automatischen Hochschieben deiner Anzeigen und der Option, deine wichtigsten Angebote als Top-Anzeige zu schalten. So sorgst du dafür, dass deine Produkte auch von der kaufkräftigen Zielgruppe wahrgenommen werden.

Egal, ob du Fahrräder, Möbel oder Elektronik anbietest: Die richtigen Käufer sind bereits bei Kleinanzeigen. Mit Kleinanzeigen PRO sorgst du dafür, dass sie auch dich finden.