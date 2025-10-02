Endlich! Hamburger Pannen-Brücke nach Jahren fertig
Damit hatte kaum noch jemand gerechnet: Mit rund zwei Jahren Verspätung ist die neue Schulzenbrücke in Wilhelmsburg endlich fertig – und sieht richtig schick aus. Mehrfach hatte die MOPO über die Pannen-Brücke berichtet, ständig geschah „Unvorhersehbares“ und „Überraschendes“, wie die Verantwortlichen mitteilten. Viermal musste die Fertigstellung des Bauwerks verschoben werden. Jetzt haben Radfahrer und Fußgänger endlich mehr Platz.
