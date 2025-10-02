mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Schulzenbrücke

Die Schulzenbrücke in Wilhelmsburg ist endlich fertig. Foto: hfr

  • Wilhelmsburg

paidEndlich! Hamburger Pannen-Brücke nach Jahren fertig

kommentar icon
arrow down

Damit hatte kaum noch jemand gerechnet: Mit rund zwei Jahren Verspätung ist die neue Schulzenbrücke in Wilhelmsburg endlich fertig – und sieht richtig schick aus. Mehrfach hatte die MOPO über die Pannen-Brücke berichtet, ständig geschah „Unvorhersehbares“ und „Überraschendes“, wie die Verantwortlichen mitteilten. Viermal musste die Fertigstellung des Bauwerks verschoben werden. Jetzt haben Radfahrer und Fußgänger endlich mehr Platz.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test