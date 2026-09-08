Zweieinhalb Jahre hat es gedauert, jetzt haben Radfahrer und Fußgänger endlich eine autofreie und einfache Möglichkeit, zwei bislang schlecht verbundene Stadtteile gut zu erreichen.

Das Warten hat ein Ende. Die neue Brücke, die die HafenCity mit Rothenburgsort verbindet, ist fertig. Etwa zweieinhalb Jahre hat es gedauert, bis das 135 Meter lange und sieben Meter breite Bauwerk für Radfahrer und Fußgänger freigegeben wurde. Beste Gelegenheit, den neuen Übergang auf einer etwa sieben Kilometer langen Rundtour vom Oberhafen bis nach Entenwerder und zurück über den Baakenhafen mit dem Fahrrad einmal auszuprobieren. Los geht’s!

Start: Hammerbrooklyn

Direkt am Oberhafenkanal leuchtet es grün. Die Factory Hammerbrooklyn ist ein Innovationscampus und Co-Working-Space. Das auffällige Gebäude stammt ursprünglich vom ehemaligen US-Pavillon der Expo 2015 in Mailand, wurde dort ab- und in Hamburg wieder aufgebaut. Hier startet unsere autofreie Tour, immer am Wasser entlang.

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Schleusen und Brücken

Radfahrer, davon viele auf Rennrädern, haben die Strecke längst entdeckt und fahren von der City auf einer großen Runde weiter bis in die Vier- und Marschlande. Wir fangen mit einer kürzeren und familienfreundlichen Tour an. Über die Hammerbrookschleuse geht es weiter, die denkmalgeschützten Großmarkthallen mit dem wellenförmigen Dach links, der Oberhafen rechts, bis zu Brandshofer Schleuse, wo die Bille in den Oberhafen mündet. Industriecharme, alte Backsteingebäude, Hafenflair und das alles ohne störende Straßen, Ampeln oder Baustellen. Wer mag, kann jetzt schon eine Kaffeepause einlegen. Zur Oldtimertankstelle am Billhorner Röhrendamm mit dem Original-Flair der 1950er Jahre ist es nur ein kurzer Abstecher.

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Auf der autofreien Route am Stadtdeich entlang geht es vorbei an der Hammerbrookschleuse. Anke Geffers

Gute Verbindung

Weiter geht es, vorbei am vielfach ausgezeichneten Sternerestaurant „100/200“, das man in dieser Gegend erstmal nicht vermutet. Noch ein paar Pedalumdrehungen, dann ist der historische Kran am Billhafen erreicht. Ziemlich marode, erinnert er an alte Zeiten, als hier noch gearbeitet wurde. Heute ist das Relikt ein beliebtes Fotomotiv. Unter der Oberhafenkanalbrücke (Achtung, Gegenverkehr!) führt der Radweg über den Alexandrastieg direkt in den Elbpark Entenwerder. Profis radeln von hier immer geradeaus weiter und lassen die Stadt hinter sich. Wer nur mal die neue Brücke ausprobieren möchte, fährt in einem großen Bogen nach rechts zurück, dieses Mal mit Kurs auf den S-Bahnhof Elbbrücken.

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Der alte Kran im Billhafen ist ein beliebtes Fotomotiv. Anke Geffers

Bahnhof unter Glas

Neue Wege, neue Brücke, eine echte Verbesserung, auf die Radfahrer und Fußgänger jahrelang gewartet haben. Zwar sieht es rund um die Zweibrückenstraße immer noch etwas unfertig und provisorisch aus – vom Elbtower mal ganz zu schweigen –, aber wenigstens ist die Strecke zwischen Bahnhof und Entenwerder für Fußgänger und Radfahrer jetzt weitaus einfacher zu bewältigen. Unter der Freihafenelbbrücke, vorbei an der MS Stubnitz, ist der autofreie Kirchenpauerkai mit Blick auf die Norderelbe für Radfahrer und andere Freizeitsportler eine perfekte Strecke.

Spielplatz-Pause

Wer mit Kindern unterwegs ist, kann kurz vor dem Ziel am Baakenpark mit Aussichtsberg und Riesenschaukeln oder auf dem Baakenhöft mit der 13 Meter hohen, orangefarbenen Aussichtsplattform mit Blick auf die HafenCity eine letzte Pause einlegen. Über die Baakenhafenbrücke und durch den Lohsepark geht es zurück zum Ausgangspunkt.