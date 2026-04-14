Endlich entspannen? So schneiden Hamburgs Saunen im Vergleich ab

Wer in Hamburg nach Erholung sucht, findet viele Optionen, aber nur wenige echte Top-Adressen. Das neue Thermen-Ranking 2026 zeigt: Die Spitze liegt weiterhin knapp außerhalb der Stadt, während Hamburg selbst solide, aber selten herausragend abschneidet. Auffällig ist im Vergleich zum Vorjahr vor allem Bewegung innerhalb der Stadt: ein neuer Spitzenreiter, einzelne Aufsteiger – und ein altbekanntes Schlusslicht, das seine Probleme nicht los wird.

Vabali Spa Hamburg: Spitzenreiter bleibt vor den Toren der Stadt

Das Vabali Spa in Glinde verteidigt auch 2026 seine Rolle als beste Wellness-Adresse im Großraum Hamburg. Mit 4,6 Sternen gehört die Anlage bundesweit weiter zur Spitzengruppe und belegt Platz 17 im bundesweiten Vergleich. Schon im vergangenen Jahr war das Vabali die klare Nummer eins in der Region und kam auf einen noch etwas besseren Rang im Deutschlandvergleich. Inhaltlich bleibt alles beim Alten: Gäste loben vor allem die ruhige Atmosphäre, die großzügige Anlage und das hochwertige Design. Wer echtes Spa-Niveau sucht, kommt an den Saunen in Glinde kaum vorbei.

Schöner gehts nicht: der Innenpool im Vabali Vabali Spa Schöner gehts nicht: der Innenpool im Vabali

Wo? In der Heidkoppel 1, 21509 Glinde

David Lloyd Meridian Eppendorf: Neuer Spitzenreiter innerhalb Hamburgs

Innerhalb der Stadt hat sich die Rangfolge verschoben: 2025 lag noch der Standort „Am Michel“ vorn, 2026 übernimmt Eppendorf die Spitze. Der Sprung kommt nicht von ungefähr: Während Eppendorf im Vorjahr mit 4,4 Sternen noch im erweiterten Mittelfeld lag, steht nun ein klar verbessertes Gesamtbild. Gäste heben besonders die moderne Anlage, die Sauberkeit und das breite Angebot hervor. Damit ist Eppendorf aktuell die beste Adresse für alle, die nicht aus Hamburg herausfahren wollen.

Wo? Quickbornstraße 26, 20253 Hamburg (Höhenluft-West)

David Lloyd Meridian Am Michel: Vom Stadtbesten auf Platz zwei

Der Standort am Michel war 2025 noch die Nummer eins in Hamburg und bleibt auch 2026 auf hohem Niveau – verliert aber intern den Spitzenplatz. Die Bewertung hält sich stabil bei 4,5 Sternen, was zeigt: Ein echter Qualitätsverlust liegt nicht vor. Vielmehr hat die Konkurrenz innerhalb der Stadt aufgeholt. Besucher loben weiterhin die zentrale Lage, das gepflegte Ambiente und die vielseitige Saunalandschaft. Wer zentral entspannen will, ist hier nach wie vor richtig – nur eben nicht mehr ganz an der Spitze.

Wo? Schaarsteinweg 6, 20459 Hamburg (Neustadt)

David Lloyd Meridian Wandsbek: Stabil gut, ohne große Ausschläge

In Wandsbek zeigt sich ein typisches Bild für viele Hamburger Anlagen: solide Bewertungen ohne große Sprünge. Schon 2025 lag der Standort im oberen Mittelfeld – daran hat sich wenig geändert. Die Anlage bleibt zuverlässig, aber ohne den letzten Wow-Faktor. Für Stammgäste ist das kein Problem, im deutschlandweiten Vergleich reicht es aber nicht für die Topränge.

Wo? Wandsbeker Zollstraße 87–89, 22041 Hamburg (Wandsbek)

Freizeitbad Reinbek: Deutlicher Aufsteiger im Umland

Eine der auffälligsten Entwicklungen zeigt sich in Reinbek. Während das Bad 2025 noch eher durchschnittlich bewertet wurde, hat es 2026 spürbar zugelegt. Grund dafür dürfte vor allem der modernisierte Saunabereich sein, der in aktuellen Bewertungen deutlich besser abschneidet. Damit wird Reinbek vom unauffälligen Umlandbad zum echten Tipp für alle, die bereit sind, ein paar Minuten aus der Stadt herauszufahren.

Wo? Hermann-Körner-Straße 47, 21465 Reinbek

Bäderland Blankenese: Konstante Qualität im Westen

Blankenese gehört zu den stabileren Adressen im Hamburger Bäderland-Netz. Schon im vergangenen Jahr lag das Bad im oberen Bereich der städtischen Anlagen, und auch 2026 bleibt es dabei. Die Bewertungen sind konstant gut, größere Kritikpunkte gibt es kaum – aber eben auch keine spektakulären Highlights. Wer eine verlässliche Sauna ohne große Überraschungen sucht, wird hier fündig.

Entspannen in der Sauna: Auch das Bäderland Blankenese gehört laut aktuellem Ranking zu den soliden Wellness-Adressen in Hamburg. Bäderland Hamburg Entspannen in der Sauna: Auch das Bäderland Blankenese gehört laut aktuellem Ranking zu den soliden Wellness-Adressen in Hamburg.

Wo? Simrockstraße 45, 22589 Hamburg (Blankenese)

HolstenTherme Kaltenkirchen: Große Anlage, stabile Nachfrage

Die HolstenTherme gehört seit Jahren zu den bekanntesten Wellness-Adressen im Norden – und das spiegelt sich auch im Ranking wider. Schon 2025 lag sie mit stabilen Bewertungen im guten Bereich, und auch 2026 bleibt das Niveau konstant. Die Kombination aus großer Saunalandschaft, Thermalbereich und Außenanlagen sorgt für viele positive Rückmeldungen, auch wenn es für absolute Spitzenplätze nicht reicht.

Wo? Norderstraße 8, 24568 Kaltenkirchen

Holthusenbad: Tradition trifft auf wachsende Konkurrenz

Das Holthusenbad gehörte 2025 noch zu den soliden Hamburger Anlagen im Bereich um 4,3 bis 4,4 Sterne. 2026 zeigt sich ein leichter Rückgang – kein Absturz, aber ein Zeichen, dass modernere Konkurrenz stärker wird. Die historische Architektur bleibt ein Pluspunkt, während Ausstattung und Komfort nicht immer mit neueren Anlagen mithalten. Das Ergebnis: weiterhin brauchbar, aber nicht mehr ganz vorn. Wegen Asbest in der Kuppeldecke wird das Holthusenbad zudem ab dem 4. Mai bis voraussichtlich Ende Januar 2027 aufwendig saniert.

Mann beim Saunaaufguss im historischen Lichtspielhaus des Holthusenbads – gestaltet im Stil eines Kinos der 1920er-Jahre mit Art-déco-Elementen und Filmplakaten. Bäderland Hamburg Mann beim Saunaaufguss im historischen Lichtspielhaus des Holthusenbads – gestaltet im Stil eines Kinos der 1920er-Jahre mit Art-déco-Elementen und Filmplakaten.

Wo? Goernestraße 21, 20249 Hamburg (Eppendorf)

Bäderland Festland: Viel Platz, aber viele Kritikpunkte

Das Festland war schon 2025 kein Top-Bad – und daran hat sich wenig geändert. Die Bewertungen bleiben unterdurchschnittlich, Kritik gibt es vor allem am Zustand und an der Atmosphäre. Trotz Größe und Angebot gelingt es der Anlage nicht, die Erwartungen vieler Besucher zu erfüllen. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich damit vor allem eines: Stillstand auf niedrigem Niveau.

Groß, aber umstritten: Die 95-Grad-Sauna im Bäderland Festland wirkt modern und weitläufig – in Bewertungen gibt es dennoch immer wieder Kritik an Zustand und Atmosphäre. Bäderland Hamburg Groß, aber umstritten: Die 95-Grad-Sauna im Bäderland Festland wirkt modern und weitläufig – in Bewertungen gibt es dennoch immer wieder Kritik an Zustand und Atmosphäre.

Wo? Holstenstraße 30, 22767 Hamburg (Altona)

Kaifubad: Schlusslicht bleibt Schlusslicht

Am unteren Ende des Rankings hat sich nichts geändert. Schon 2025 lag das Kaifubad mit 3,7 Sternen auf dem letzten Platz unter Hamburgs Bädern – und genau dort steht es auch 2026 wieder. Die Kritikpunkte bleiben identisch: veralteter Eindruck, wenig einladende Saunalandschaft, fehlende Modernisierung. Im bundesweiten Vergleich rutscht das Bad sogar noch weiter nach hinten. Damit bleibt es das klare Schlusslicht – und ein Beispiel dafür, wie schwer es ist, einmal verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Blick in die 95-Grad-Sauna im Kaifu-Bad: Warme Holztöne, zentrale Ofenanlage und umlaufende Sitzbänke prägen die klassische Schwitzraum-Architektur Bernadette Grimmenstein + Bäderland Hamburg Blick in die 95-Grad-Sauna im Kaifu-Bad: Warme Holztöne, zentrale Ofenanlage und umlaufende Sitzbänke prägen die klassische Schwitzraum-Architektur

Wo? Hohe Weide 15, 20259 Hamburg (Eimsbüttel)

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Der Vergleich zum Vorjahr zeigt ein klares Muster: Die Spitze bleibt stabil – und liegt weiterhin außerhalb der Stadt. Innerhalb Hamburgs gibt es leichte Verschiebungen, vor allem durch Verbesserungen einzelner Standorte. Gleichzeitig bleiben strukturelle Probleme bestehen: Viele Bäder sind solide, aber nicht herausragend. Und ganz unten verändert sich gar nichts – das Kaifubad bleibt das Sorgenkind der Stadt.