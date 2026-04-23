Endlich: Bootshaus Außenmühle nach jahrelanger Renovierung neu eröffnet

Eine schöne große Außenterrasse mit Korbstühlen und Holztischen – und das mit freiem Blick auf den See. Genau der richtige Ort, um dort die kommenden sonnigen Tage zu verbringen! Ab sofort ist das Bootshaus Außenmühle endlich wieder geöffnet. Was die Gäste erwartet, was es kostet – und was viele vorerst weiter schmerzlich vermissen werden.

Zusammenfassung:

Das Bootshaus Außenmühle hat nach Renovierung wieder geöffnet.

Betreiber Torben Kostiuk renovierte das Restaurant, nun ist es unter neuer Leitung.

Werktags außer Dienstag gibt es von 11.30 bis 14.30 Uhr Mittagstisch, Preise 10,90 bis 12,90 Euro.

Mehr als zwei Jahre lang war das Bootshaus (Gotthelfweg 2A) verwaist, nun hat der neue Betreiber Torben Kostiuk außen und innen alles renovieren lassen und eröffnet am Montag neu. Betriebsleiterin ist Waltraud Hörlberger, die vorher das seit einiger Zeit geschlossene Restaurant Goldener Engel im Binnenhafen geführt hat.

Spaziergänger an der Außenmühle können endlich wieder ein Eis (Kugel 2,30 Euro) auf die Hand nehmen oder sich für Kaffee und Kuchen auf die Terrasse oder ins Bootshaus setzen. Außerdem bietet die Gastronomie von Montag bis Freitag einen täglichen Mittagstisch an (11.30 bis 14.30 Uhr) – außer dienstags, da ist Ruhetag.

Gastronomie täglich geöffnet – außer Dienstag

Die Preisspanne reicht von 10,90 bis 12,90 Euro, in der Startwoche gibt es jetzt Sauerfleisch mit Bratkartoffeln (Mo), Tortellini mit Käse (Di. ausnahmsweise geöffnet), Königsberger Klopse (Mi.), gebratenes Hähnchenbrustfilet mit Pommes Frites (Do.) und am Freitag Seelachsfilet.

Florian Quandt Das neue Bootshaus Außenmühle von außen. Das neue Bootshaus Außenmühle von außen.

Auf der regulären Speisekarte stehen Kleinigkeiten wie Fischbrötchen, verschiedene Ofenkartoffeln, Salat, aber auch Flammkuchen, Currywurst oder Schnitzel und Hamburger Pannfisch und Matjes. Auch Vegetarier finden eine akzeptable Auswahl. Die Speisekarte ist auch auf der Homepage des Restaurants zu finden.

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Beim Bier wird Erdinger ausgeschenkt, bei der Cola Sinalco. Es gibt auch Wein, Longdrinks und Schnäpse, denn an lauschigen langen Abenden sitzt es sich besonders gut auf der Außenterrasse. Geöffnet ist von 11 bis 22 Uhr in der Woche und von 10 bis 22 Uhr am Wochenende.

Das einzige, was noch fehlt: die Tretboote und Schwäne. Denn der marode Bootssteg ist noch nicht saniert. Aber auch das soll noch kommen. Die Räumlichkeiten können zudem für Hochzeiten, Firmenveranstaltungen oder Geburtstage, Jubiläen und Sommerfeste gebucht werden.