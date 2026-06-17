Empörung in beliebtem Naturschutzgebiet: Hakenkreuze und Runen an Bäume geritzt

Empörung in der Boberger Niederung: Unbekannte ritzen Nazi-Symbole in Bäume. Die Spuren könnten noch Generationen sichtbar sein – und sind strafbar.

Das Hakenkreuz ist an diesem Baum deutlich zu erkennen. hfr

Unbekannte haben in der Boberger Niederung mehrere Bäume mit Hakenkreuzen verunstaltet. Entlang eines Wanderwegs, insbesondere am Walter-Hammer-Weg in Lohbrügge, entdeckten Spaziergänger zahlreiche eingeritzte Nazi-Symbole und dokumentierten diese.

Die Bilder wurden an die Bergedorfer SPD-Fraktion weitergeleitet. Deren Vertreter Paul Veit fordert Aufklärung – und klare Konsequenzen. Für ihn steht fest: Die Symbole müssen aus dem beliebten Ausflugsgebiet verschwinden. Dafür hat er eine Kleine Anfrage an den Senat gestellt. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

Die Ritzungen wurden wohl schon im Winter angebracht sein, vermutet Veit im Gespräch mit MOPO. Denn teilweise beginnen die Wunden in der Rinde inzwischen zu überwachsen, in anderen Fällen wirken die Symbole durch das Baumwachstum sogar größer. Mindestens 18 Bäume sind betroffen, so Veit, der mehrere Fotos von den Taten aufgenommen hat.

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Hakenkreuze: Schwere Schäden für die Bäume

Aus biologischer Sicht stellen solche Eingriffe erhebliche Verletzungen dar. Beim Einritzen wird die schützende Rinde durchtrennt, wodurch das darunterliegende Gewebe beschädigt wird. Der Baum reagiert darauf mit einer sogenannten Überwallung: Er versucht, die Wunde zu schließen – allerdings bleibt dabei eine dauerhafte Narbe zurück.

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Gerade bei glattrindigen Arten wie Buchen können solche Narben über Jahrzehnte sichtbar bleiben, teils sogar ein ganzes Baumleben lang. Mit dem Wachstum des Stammes verändern sich die Formen zudem: Linien können sich verbreitern oder verzerren – die eingeritzten Symbole „wachsen“ gewissermaßen mit.

Einritzen an Bäumen ist Sachbeschädigung

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Das Einritzen der Hakenkreuze ist nicht nur Sachbeschädigung, sondern kann auch strafrechtlich darüber hinausgehen. Das öffentliche Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen – dazu zählt das Hakenkreuz – ist grundsätzlich verboten.

Entscheidend ist dabei, ob die Symbole öffentlich wahrnehmbar sind. In einem frei zugänglichen Naturschutzgebiet dürfte diese Voraussetzung regelmäßig erfüllt sein. Behörden können in solchen Fällen zum Einschreiten verpflichtet sein – etwa durch Entfernung oder Unkenntlichmachung der Symbole.

Ob bereits Anzeigen vorliegen oder Ermittlungen laufen, ist derzeit noch unklar. Auch die zuständigen Behörden prüfen, wie mit den beschädigten Bäumen weiter verfahren werden soll.