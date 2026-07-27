Überraschende Neuigkeiten von Judith Rakers: Sie gibt ihre kleine Farm auf. Die Gründe und warum sie in letzter Zeit schweigsamer war als sonst erklärt sie in einem Video.

Dieser Schritt fällt ihr sichtlich schwer: Judith Rakers hat ihre kleine Farm am Hamburger Stadtrand abgegeben. Die ehemalige „Tagesschau“-Sprecherin lebte dort mehrere Jahre zwischen Gemüsebeeten, Hühnerstall und Pferdeweide. Nun soll eine Kollegin dem Anwesen neues Leben einhauchen.

Für Judith Rakers (50) geht ein besonderes Kapitel zu Ende. In einem emotionalen Video auf Instagram nimmt die Moderatorin Abschied von ihrer Farm am Hamburger Stadtrand. „Heute ist ein schwieriger Tag“, sagt sie darin. Das Grundstück hat nun neue Besitzer.

Moderatorin: Deshalb gibt Judith Rakers jetzt ihre Farm auf

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2018 war Rakers aus der Hamburger Innenstadt aufs Land gezogen und hatte sich damit einen lange gehegten Traum erfüllt. Auf dem Anwesen lebten zeitweise Pferde, Katzen und zahlreiche Hühner. Außerdem legte die Moderatorin Gemüsebeete an und beschäftigte sich intensiv mit dem Selbstversorger-Leben.

Auch nachdem sie ihren Lebensmittelpunkt nach Rügen verlegt hatte, behielt sie die Hamburger Farm. Dauerhaft ließ sich das Anwesen aus der Entfernung allerdings offenbar nicht so bewirtschaften, wie Rakers es sich gewünscht hätte.

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Judith Rakers: „Dieses Haus muss einfach belebt werden“

In ihrem Abschiedsvideo läuft die 50-Jährige noch einmal über das Grundstück. Sie wünsche sich, dass auf der Weide bald wieder Pferde grasen und auch der Hühnerstall erneut genutzt werde.

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Eigentlich hätte sie die Farm gern innerhalb ihrer Familie weitergegeben. Doch ein solcher Ort brauche Menschen, die dauerhaft dort lebten, erklärt Rakers. Jemand müsse sich um das Haus kümmern und den Garten im Blick behalten.

Die Entscheidung habe sie in den vergangenen Tagen stark beschäftigt. Auf Instagram teilte sie deshalb nur wenig aus ihrem Alltag. Neben dem Aufräumen und Ausräumen sei vor allem der emotionale Abschied eine Herausforderung gewesen.

Hamburg: Farm geht an Moderatorin Lisa Kestel

Ganz loslassen muss Rakers den besonderen Ort aber offenbar nicht. Die neue Besitzerin ist ihre Kollegin Lisa Kestel (40). Die Moderatorin stand unter anderem für RTL und den WDR vor der Kamera.

Rakers ist überzeugt, dass ihr früheres Zuhause bei Kestel gut aufgehoben ist. Traurig sei sie trotzdem, sagt sie in dem Video.

Die neue Bewohnerin freut sich derweil riesig auf das Leben auf der Farm. Auf Instagram erklärte Kestel, sie sei bereits „total verliebt“. Ihrer Vorgängerin gab sie zugleich ein herzliches Versprechen mit auf den Weg: Judith Rakers sei dort jederzeit willkommen. (mp)