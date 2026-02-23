Emotionale Worte: Restaurant von getötetem Wirt eröffnet wieder

Am 12. Februar wurde Mortesa S. auf dem Parkplatz seines Restaurants erstochen. Nach der trauerbedingten Schließung öffnet das „Sepideh“ jetzt wieder für Gäste.

„Nach einem schweren Verlust haben wir uns mit schwerem Herzen dazu entschieden, die Türen des Restaurants wieder zu öffnen“, heißt es auf dem Instagram-Account des Restaurants an der Hammer Straße. Seit Montag (23. Februar) hat das Lokal wieder für Gäste geöffnet.

Persisches Lokal öffnet nach Tod von Mortesa S.

Nach dem Tod von Inhaber Mortesa S. war der Laden zunächst geschlossen geblieben. Der 41-Jährige wurde auf dem Parkplatz im Hinterhof mit einem Messer angegriffen und starb kurz darauf im Krankenhaus. Hintergrund soll ein Hochzeitsstreit um die Nichte des Opfers sein. Der Täter flüchtete und konnte auch eineinhalb Wochen später noch nicht gefasst werden.

Das Restaurant „Sepideh“ in der Hammer Straße 5 gilt als Top-Adresse für persisches Essen. Alexander Palm Das Restaurant „Sepideh“ in der Hammer Straße 5 gilt als Top-Adresse für persisches Essen.

Die Wiedereröffnung „wäre der Wunsch von Mortesa, der über 20 Jahre harte Arbeit, Herz und Hingabe in diesen Laden gesteckt hat“, heißt es. Der afghanische Gastronom führte das persische Restaurant und ein gegenüberliegendes Café gemeinsam mit seinen Brüdern. „Es ist und bleibt sein Werk, und wir werden es mit Allahs Hilfe, mit Ehre und Stärke, in seinem Sinne weiterführen.“

Gäste kündigen ihre Rückkehr an

Die ersten Gäste kündigten in der Kommentarspalte bereits an, bald in das Restaurant zurückzukehren: „Es wird definitiv etwas fehlen – sein ansteckendes Lachen und diese warmherzige Art, die Mortesa immer ausstrahlte. Doch genau das gibt uns den Antrieb, jetzt umso mehr hierherzukommen“, schreibt ein Nutzer.

Ein anderer kommentiert: „Schön, dass ihr das Restaurant wieder eröffnet. Auch wenn ein Herzstück fehlen wird.“