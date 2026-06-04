Elton spielt in Hamburger Musical mit – in ganz besonderer Rolle

Das Musical zum Kult-Film „Zurück in die Zukunft” läuft seit März in Hamburg auf der Reeperbahn. Nun zieht es einen Moderator dort auf die Bühne. Elton schlüpft für kurze Zeit in eine besondere Rolle.

Moderator Elton (55, „TV total”, „Wer weiß denn sowas?”) spielt erstmals in einem Musical mit. Der Norddeutsche wird Ende Juli an zwei Abenden als gefürchteter Schulleiter Gerald Strickland im Musical „Zurück in die Zukunft” in Hamburg auf der Bühne stehen. Schon bei der Premiere habe ihn die mitreißende und energiegeladene Umsetzung des Kultfilms aus den 1980er Jahren begeistert, sagte Elton laut Mitteilung von Stage Entertainment in Hamburg.

Elton steht im Operettenhaus auf der Bühne

„Jetzt selbst auf der Bühne zu stehen – und dann auch noch als Strickland – ist schon etwas Besonderes. Das wird auf jeden Fall ein spannender und unvergesslicher Ausflug nach Hill Valley für mich.“ Elton wird am 29. und 30. Juli in dem Musical im Operettenhaus an der Reeperbahn auftreten.

Das Musical orientiert sich stark an der Science-Fiction-Komödie, bietet aber auch neue, witzige Ideen. Erzählt wird die Geschichte des Teenagers Marty McFly (Raphael Groß). Sein bester Freund Doc Brown (Jan Kersjes) schickt ihn versehentlich in einem DeLorean auf Zeitreise, Marty findet sich auf einmal im Jahr 1955 wieder. Um die Gegenwart in Ordnung zu bringen, muss er dafür sorgen, dass sich seine jugendlichen Eltern ineinander verlieben, um seine eigene Existenz zu sichern. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

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Das Musical stammt aus der Feder von Bob Gale, dem Co-Autor der legendären Film-Trilogie. Regisseur ist John Rando. Für die Bühnenfassung haben Alan Silvestri und Glen Ballard neue Songs komponiert, die die bekannten Hits des Films wie „The Power of Love” (Huey Lewis & The News), „Earth Angel” (Marvin Berry & The Starlighters) und „Johnny B. Goode” (Chuck Berry) ergänzen.

Die kultige Zeitreise wurde unter anderem bereits am New Yorker Broadway und am Londoner Westend mit Erfolg aufgeführt. (dpa/mp)