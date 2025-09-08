mopo plus logo
Um die 20 bis 25 Kinder fahren morgen in der Radkolonne, dem „Bicibus“, zur Schule.

Um die 20 bis 25 Kinder fahren morgen in der Radkolonne zur Schule. Foto: Florian Quandt

  • Ottensen

paid„Elterntaxi“-Alternative: Hier rollt morgens ein ganz besonderer „Schulbus“

Viele Hamburger Eltern setzen ihre Kinder morgens fix mit dem Auto vor der Schule ab, damit die lieben Kleinen sicher dorthin gelangen. Doch die sogenannten „Elterntaxis“ verstopfen die Straßen, werden selbst zum Verkehrsrisiko und sind der Polizei schon lange ein Dorn im Auge. Gleichzeitig haben viele Eltern Angst, ihre Kinder im Straßenverkehr alleine zur Schule zu schicken. Was hilft? In einem Hamburger Stadtteil ist seit einigen Jahren ein ganz besonderer „Schulbus“ unterwegs.


