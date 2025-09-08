Viele Hamburger Eltern setzen ihre Kinder morgens fix mit dem Auto vor der Schule ab, damit die lieben Kleinen sicher dorthin gelangen. Doch die sogenannten „Elterntaxis“ verstopfen die Straßen, werden selbst zum Verkehrsrisiko und sind der Polizei schon lange ein Dorn im Auge. Gleichzeitig haben viele Eltern Angst, ihre Kinder im Straßenverkehr alleine zur Schule zu schicken. Was hilft? In einem Hamburger Stadtteil ist seit einigen Jahren ein ganz besonderer „Schulbus“ unterwegs.





