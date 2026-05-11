Der Elternrat der Fanny-Hensel-Schule in der Von-Essen-Straße in Barmbek-Süd kämpft seit Monaten dafür, den Schulweg für die Kinder sicherer zu machen. Sogar eine Petition wurde ins Leben gerufen. Sowohl die Polizei als auch das Bezirksamt halten den Standort grundsätzlich für geeignet – ein Zebrastreifen soll her. Warum scheitert die Umsetzung trotzdem?

Jan Siemens ist Vater und einer der Initiatoren der Petition. Er wünscht sich, dass seine Tochter selbstständig zur Schule gehen kann, sorgt sich jedoch um den Schulweg. Für ihn ist die Angelegenheit eine Herzenssache. Er hofft, dass der Schulweg so schnell wie möglich sicherer wird: „Ich würde mir das nicht verzeihen, wenn einem Kind etwas passiert und man hätte nichts getan“, beteuert Siemens.